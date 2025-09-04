Visi esame pažeidžiami: ši priemonė gali išgelbėti jūsų santaupas

Plačiau šia tema pakomentavo KAM Kibernetinio saugumo ir informacinių technologijų politikos gr. patarėja Rugilė Katinaitė.
– Kodėl taip pavadinta kampanija ir kam konkrečiai ji skirta?
– Taip pavadinome šią kampaniją, nes mūsų tikslas – išugdyti tam tikrą įgūdį žmonėms, kurie susiduria su įvairiais kibernetiniais incidentais – internete, telefonu ar SMS žinutėmis. Mes sakome „ne“, mes nespaudžiame, nepervedame, nesakome. Visų pirma įsiskaitome į informaciją, atsirenkame, kas iš mūsų jos nori ir tik tada įvertiname, ar ją norime duoti. Žmogus, kad turėtų įgūdį, turi turėti tam tikrą požiūrį. Griežtai sakyti „ne“ – mūsų siekiamybė. O vėliau ateina žinios – suprasti, kokios tos kibernetinės atakos ir kas už jų slepiasi.
– Kokios visuomenės grupės yra labiausiai pažeidžiamos?
– Pastaraisiais metais darytų apklausų duomenimis, Krašto apsaugos ministerija pastebi, kad apie 50 proc. 56 metų ir vyresnių gyventojų yra susidūrę su kibernetiniais incidentais. Tai rodo, kad ši grupė – gana pažeidžiama. Nenorime sakyti, kad kitos grupės nėra pažeidžiamos – visi esame pažeidžiami internete. Tačiau matome tam tikrą atskirtį. Norėjome šia kampanija pasiekti būtent tuos, kurie galbūt rečiau naudojasi internetu ar mažiau girdi apie kibernetinius pavojus. Svarbiausia, kad žmonės nebijotų nežinojimo, o sužinotų, kokios atakos egzistuoja, kaip reaguoti ir kaip elgtis.
– Manote, kad tie trys žodžiai – nesakysiu, nespausiu, nepervesiu – gali padėti išvengti sukčiavimo?
– Tai pati pradžia, o vėliau galima gilintis į mokymus. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras yra sukūręs mokymų platformą senjorams – paprastais, ne techniniais terminais. Atsisėdi, sprendi užduotis ir įgyji žinių po tų trijų bazinių žodžių.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kokia turėtų būti veiksmų seka, jeigu žmogus vis tiek bando išvilioti informaciją?
– Rekomenduojame pranešti apie tokį incidentą. Jei tai vyksta senjorui, paprasčiau pirmiausia pranešti artimajam – vaikui, giminei, arba galima kreiptis į Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą, kuris patars, ką daryti toliau. Turime vieno langelio principą – visi pranešimai nueina ten, kur reikia: ir į duomenų apsaugą, ir į policiją.
– Kokiu priemonių planuojate imtis šia tema?
Tai ilgalaikis procesas. Norime pasiekti visą visuomenę, ne tik dalį jos. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras turi daug įvairių mokymų – mokytojams, jaunimui, bet kuriam žmogui, norinčiam įgyti bazinių kibernetinės higienos įgūdžių. Tikslas – kad žmonės žinotų ir gebėtų apsisaugoti patys, nes kiekvieno incidento atliepti tiesiog neįmanoma.
