Vokietija pristatė naujus tankus: pirmieji jų keliaus į Lietuvą

Miunchene pristatyti „Leopardai 2A8“ užriaumojo tuo metu, kai Europos Sąjunga, tęsiantis įtampai su Rusija, paskelbė naują gynybos finansavimo paketą.
„Sistemos, kurias matote, ir už jų slypintis pramonės bendradarbiavimas – tai svarbu ne tik Vokietijai, bet ir visiems mums. Tai stiprins kolektyvinę gynybą, atgrasymo pajėgumus ir mūsų vienybę, kurios kasdien reikia vis labiau“, – sakė Vokietijos gynybos ministras Boris Pistorius.
Netrukus naujieji „Leopardai“ bus pristatyti į Lietuvą. Juos gaus Vokietijos kariuomenės brigada, sauganti NATO rytinį flangą. Pirmiausia tankai bus perduoti Vokietijos pajėgoms intensyviems bandymams, o vėliau prasidės serijinė gamyba. Bundesveras iš viso užsakė 123 tankus.
Pagal bendrą įsigijimų sutartį Lietuva planuoja įsigyti 44 „Leopardus 2A8“. Panašų kiekį ketina užsakyti ir Čekija bei Nyderlandai, o taip pat Skandinavijos šalys. „A8“ modelis – daug atsparesnis mūšio lauke: jame įrengta moderni šarvuota kapsulė, pažangi elektronika ir grėsmes aptinkantys jutikliai, atnaujintos ugnies valdymo sistemos. Pasak gamintojų, šis modelis geriau apsaugotas ir nuo dronų – tai pamoka, kurią parodė karas Ukrainoje, atskleidęs, kad net modernūs vokiški tankai nėra nepažeidžiami.
„Žinome, kad modernūs karai nebus vien tik dronų karai. Teritorija ir toliau turės būti ginama tankais, laivais, lėktuvais ir, galiausiai, kariais“, – pabrėžė B. Pistorius.
Tuo metu Berlyno požeminėje stotyje vyko itin realistiškos pratybos – kariai šturmavo traukinio vagoną, o šalia gulėjo „sužeisti“ bendražygiai. Tai tik treniruotės, tačiau jų mastas ir scenarijai aiškiai atspindi šiandienos saugumo situaciją.
„Už 900 kilometrų į rytus nuo mūsų sienos vyksta karas. Bet žinome, kad Bundesveras yra pasiruošęs veikti“, – sakė bataliono vadas Maikas Teichgräberis.
Vokietija intensyviai ruošiasi „blogiausiam scenarijui“ – galimiems mūšiams su Rusija net Berlyno mieste: valdžios pastatų gynybai ir kovai su diversantais sudėtingomis miesto sąlygomis. Vis dėlto tikimasi, kad tokios operacijos liks tik planuose.
