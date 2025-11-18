VSAT vadas: Baltarusija deklaruoja norą bendradarbiauti

„Noras (bendradarbiauti – BNS) buvo deklaruotas bent jau“, – žurnalistams prieš Nacionalinio saugumo komisijos posėdį sakė R. Liubajevas.
„Buvo deklaruotas noras toliau tęsti dialogą ir bendradarbiavimą su Lietuvos institucijomis, kalbant apie sienos apsaugos tarnybą, dėl kovos su neteisėta migracija ir kontrabanda“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad Lietuvos pasieniečiai antradienį paragino Baltarusijos kolegas stabdyti kontrabandą ir išleisti joje strigusius Lietuvos vilkikus, imtis veiksmų dėl neteisėtos migracijos visame regione.
„Mūsų informacija, kuri buvo perduota dėl kontrolės punktų darbo ateities, bus perduota, kaip jau informavo Baltarusijos atstovai, kompetentingoms institucijoms ir, matyt, artimiausiu metu bus pateiktas atsakymas“, – teigė R. Liubajevas.
Anot jo, Baltarusija savo reikalavimų nekėlė.
Prezidento patarėjui Deividui Matulioniui pirmadienį teigus, kad Lietuvos sienos atvėrimas priklausys nuo Baltarusijos veiksmų, R. Liubajevas sako, pasieniečiai mato teigiamų tendencijų sprendžiant neteisėtos migracijos ir kontrabandos problemas.
„Nuo lapkričio pirmos dienos nebuvo fiksuota neteisėtų migrantų prie mūsų valstybės sienos, nebuvo sulaikymų (...), bendrai mūsų regione situacija su neteisėta migracija gerėja“, – antradienį teigė R. Liubajevas.
„Dėl kontrabandos taip pat matome tam tikrą stabilizavimą, tačiau reikia įvertinti, kaip toliau vystysis situacija (...), mūsų tam tikri veiksmai Lietuvos teritorijoje irgi duoda tam tikrą rezultatą“, – pridūrė jis.
Neveikiančiame Lavoriškių pasienio kontrolės punkte techninėms deryboms antradienį buvo susitikę valstybių sienos apsaugos žinybų vadovų pavaduotojai Donatas Škarnulis ir Romanas Podlinevas.
Premjerė Inga Ruginienė sako, kad Vyriausybė trečiadienį posėdyje spręs dėl dviejų pasienio punktų – Medininkų ir Šalčininkų – atvėrimo.
Ministrų kabinetas šiuos punktus su tam tikromis išimtimis spalio 30-ąją uždarė mėnesiui, tai padaryta reaguojant į kontrabandinių balionų civilinei aviacijai keliamą grėsmę.
