Maryja Kalesnikava sako, kad nieko nesigaili

Ji paleista iš kalėjimo, kur praleido penkerius metus už tai, kad priešinosi autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimui.
„Aš nieko nesigailiu. Manau, kad yra laikas, kai susiduriame su tokiais klausimais, sunkiais klausimais, ir turime priimti sunkius sprendimus. Šį sunkų sprendimą priėmiau labai lengvai, nes buvau ir esu visiškai įsitikinusi, kad palaikau teisingą idėją“, – sakė ji spaudos konferencijoje Ukrainoje, kur išvyko po paleidimo.
Tarp paleistų asmenų taip pat buvo Viktaras Babaryka, buvęs bankininkas, kuris siekė 2020 metų rinkimuose mesti iššūkį A. Lukašenkai, bet buvo suimtas.
Spaudos konferencijoje 62 metų V. Babaryka teigė, kad Baltarusijoje kaliniai turi prieigą tik prie valstybės kontroliuojamos žiniasklaidos, todėl negali susidaryti objektyvaus požiūrio į karą Ukrainoje.
„Žinai tik tai, ką rodo per Baltarusijos televiziją. Ir ji beveik nieko nerodo“, – sakė jis.
123 žmonės, tarp kurių buvo žinomų opozicijos veikėjų ir aktyvistų, buvo paleisti pagal susitarimą su JAV, kuris apima Amerikos ekonominių sankcijų Minskui panaikinimą.
Iš viso 114 paleistųjų buvo perkelti į Ukrainą.
M. Kalesnikava padėkojo Jungtinėms Valstijoms, Ukrainai ir pačiam A. Lukašenkai.
Muzikantė buvo viena iš protestų prieš ginčijamą A. Lukašenkos perrinkimą 2020 metais lyderių.
Tų metų rugsėjį Baltarusijos saugumiečiai nuvežė prie Ukrainos sienos deportacijai.
Ji suplėšė savo pasą, todėl jos deportacija tapo teisiškai neįmanoma, o ji pati tapo pasipriešinimo A. Lukašenkai, valdžioje esančiam nuo 1994 metų, simboliu.
V. Babaryka kalėjime neteko daug svorio ir teigė, kad dabar jam svarbiausia yra sveikata.
Tačiau jis pridūrė: „Baltarusijai manęs reikia, aš bandysiu ką nors padaryti.“
Jis paragino žmones nepamiršti daugiau nei 1,2 tūkst, politinių kalinių, kurie, anot žmogaus teisių grupės „Viasna“, vis dar laikomi Baltarusijoje, įskaitant jo paties sūnų Eduardą.
„Negalime pamiršti tų, kurių pavardžių niekada negirdėjome (...) Tai būtų didelė išdavystė“, – sakė vyras.
