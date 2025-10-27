VSD vadas apie balionus iš Baltarusijos: grėsmės didėja

„Grėsmės didėja, suprantant, kokį efektą jie daro ir mūsų sprendimų priėmimui, ir mūsų keleiviams, ir visuomenei. Visi esame įsitempę. Kad Baltarusija žino, kas šiuo metu vyksta, tikrai neturiu abejonių. Jie supranta ir Minskas puikiai vertina situaciją. Bet mes negalime šiuo atveju atsakyti tikslaus tikslo“, – žurnalistams po susitikimo su prezidentu pirmadienį sakė R. Bridikis.
„Taip, jie nori mus destabilizuoti, bet, matyt, yra ne vien tik destabilizavimas kaip priemonė vienintelis tikslas, yra matyt kitų tikslų, bet šiuo atveju mes apie juos negalime atsakyti“, – pažymėjo jis, paklaustas, ar tai nėra tik kontrabanda.
R. Bridikis teigė, kad Lietuvos žvalgyba talkina institucijoms, siekiant užkardyti minėtas grėsmes.
„Tą darome, ką ir visada darome. Dalyvaujame procesuose, tam tikrose priemonėse, kurios leistų suvokti priešininko užmačias, pateikėme informaciją mūsų sprendimų priėmėjams ir sprendimai, tikiuosi, bus adekvatūs“, – sakė VSD vadovas.
Savo ruožtu, generalinė prokurorė Nida Grunskienė žurnalistams neatskleidė, ar šios destabilizuojančios kontrabandos organizatoriai veikia Lietuvoje, ar Baltarusijoje.
„Kol kas nenorėčiau komentuoti, nenorėdama pakenkti ikiteisminiam tyrimui“, – sakė ji.
N. Grunskienė pridūrė ikiteisminiuose tyrimuose kol kas nesant duomenų, kad kontrabanda būtų susijusi ne vien su organizuotu nusikalstamumu, siekiant pasipelnyti iš nelegalių rūkalų.
„Negaliu įvardyti, kiek yra pradėta ikiteisminių tyrimų, berods apie 13, tačiau epizodų yra labai daug, nes į tuos ikiteisminius tyrimus jungiami epizodai. Dėl paskutinių įvykių yra atskiri pradėti ikiteisminiai tyrimai, turime ir įtariamųjų, (...) ir yra skirtos kardomosios priemonės“, – kalbėjo generalinė prokurorė.
Taip teisėsaugos atstovai kalbėjo po to, kai praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Lietuva dėl to laikinai uždarė Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus.
Kęstutis Budrys: situacija dėl balionų nėra nauja, bet civilinė aviacija ją vertina griežčiau
Situacija dėl kontrabandą iš Baltarusijos nešančių oro balionų nėra nauja, tačiau institucijos šią grėsmę ėmė vertinti griežčiau, sako Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys.
„Vienas dalykas, ką svarbu akcentuoti, na, nėra ta situacija nauja, ne vakar mums tuos balionus pirmus pripūtė“, – žurnalistams po susitikimo su Seimo konservatorių frakcija pirmadienį sakė užsienio reikalų ministras.
Kas yra naujo tai pasekmės, nes civilinė aviacija dabar šiek užkėlė kartelę pačių saugumo priemonių, dėl to mes patiriame tas pasekmes oro uostuose, bet tai, kad jie čia tebeskrenda, tai yra įsisenėjusi problema.
„Jie čia kartojasi ir kartojasi. Kas yra naujo tai pasekmės, nes civilinė aviacija dabar šiek užkėlė kartelę pačių saugumo priemonių, dėl to mes patiriame tas pasekmes oro uostuose, bet tai, kad jie čia tebeskrenda, tai yra įsisenėjusi problema“, – pridūrė jis.
K. Budrio teigimu, saugumo priemonių „užkeltą kartelę“ lėmė „Oro navigacijos“ sprendimai.
„Šiai dienai neturime jų daugiau, negu kad buvo prieš metus. Tai aš noriu pasakyti, kad situacija buvo panaši, analogiška, tiek pagal tai, kur jie nusileisdavo, kaip jie skrisdavo, kryptis, koks buvo vėjas“, – kalbėjo ministras.
„Dėl to šaudyti tokiais pasiūlymais, gal jūs tą, gal jūs tą pabandykite, tai mano pareiga yra priminti, kad ne vienas buvo apsvarstytas variantas anksčiau, kai kas buvo ištestuota. Tai paimkime tas pamokas, judėkime į priekį visi konstruktyviai. O dabar apsimetinėti, kad tai pirmą kartą matome visi čia Lietuvoje, yra mažų mažiausiai nesąžininga“, – sakė pridūrė jis.
K. Budrys: paveikiausia prieš režimą – riboti sienos kirtimą
Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, į ribojamąsias priemones turi būti įtraukta tai, kas „labiausiai turi poveikį“ Baltarusijos autoritarinio vadovo Aliaksandro Lukašenkos režimui.
„Tai sienos kirtimas, ypač sinchronizuotai su regiono valstybėmis, yra ta priemonė“, – sakė K. Budrys.
Tuo metu Kaliningrado tranzito klausimas, pasak jo, tiesiogiai nesusijęs su režimo veiksmais ir sudaro „tik netiesioginę naudą Baltarusijai gabenant krovinius savo geležinkeliais“.
Lietuvos diplomatijos vadovas pažymėjo, kad sprendimas dėl Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktų uždarymo yra galiojantis iki atskirų sprendimų trečiadienio Vyriausybės posėdyje.
Jame K. Budrys tikisi svarstyti „ir kitas“ sankcijų priemones, kurių konkrečiai neįvardijo.
„Tos poveikio priemonės, kurias mes turime, yra konkrečios ir pasiteisinusios. Tai yra papildomos sankcijos režimui ir režimo veiklos ribojimas. Mes galime jas taikyti tiek simetriškai už tai, kas yra padaryta, tiek asimetriškai, apribodami režimui galimybes funkcionuoti ir toliau tyčiotis iš mūsų oro erdvės“, – kalbėjo užsienio reikalų ministras.
Jis pabrėžė, kad kontrabandinių balionų leidimas iš Baltarusijos nesusijęs vien su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, bet ir kelia grėsmes Lietuvos kritinei infrastruktūrai.
„Aš matau sąlygas, kuriomis vyksta tokia veikla, matau Baltarusijos režimo, institucijų veiksmų nesiėmimą kaip minimum tam, kad tokia veikla būtų užkardyta, ir matau darbus, kuriuos turime padaryti su diplomatiniais įrankiais, kad sutelktume savo partneres ir sąjungininkes, ir darytume spaudimą Baltarusijai, kad šią hibridinę veiklą ji nutrauktų“, – sakė K. Budrys.
Opozicija: Kaliningrado tranzito ribojimas efektyvus, bet nerealus
Opozicinių konservatorių lyderio, buvusio krašto apsaugos ministro Lauryno Kasčiūno teigimu, keliant Kaliningrado tranzito ribojimo klausimą tiek Vakarams, tiek „Rytų priešininkams“ pasakoma, kad kontrabandinių balionų situacija svarbi ir ją reikia spręsti.
„Jeigu mes jau svarstome netgi tokį klausimą, kuris yra pagrįstas tarptautinėmis sutartimis, (...) tranzito klausimai nėra tik dvišaliai, manau, tai yra užkėlimas kartelės, pasiunčiant signalą, kad susitelkiame visi kartu tai problemai neutralizuoti. Ar tai gali būti realus ėjimas link šito, aš tuo abejoju“, – žurnalistams sakė L. Kasčiūnas.
Kelių pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymą jis vadino geru sprendimu su išlyga, kad ši priemonė būtų ilgalaikė.
L. Kasčiūnas ir buvusi premjerė Ingrida Šimonytė teigė, kad pradėjus fiksuoti oru iš Baltarusijos gabenamą kontrabandą, praėjusios kadencijos valdantieji konservatoriai ėmėsi išbandyti tam naudojamų balionų numušimo priemones, bet socdemai to nepratęsė.
„Dabar, kai patiems dega uodegos, kad iš esmės per dešimt mėnesių nėra sukurta jokio plano, algoritmo, dabar bandai prisiminti, kas buvo prieš metus. Na, galime taip daryti, bet stengiamės būti dalykiški“, – sakė konservatorių lyderis.
„Mes daugiau orientuoti į sprendimą problemų negu kaltininkų paieškas. Man K. Budrio ministravimas primena politikos apžvalgininko darbą. Jis vertina situaciją, globalius procesus, kažką pagiria, kažką pakritikuoja, bet kažkokių sprendimų, efektų aš nematau“, – pridūrė jis.
Pasak politiko, yra techninių galimybių neutralizuoti dideliame aukštyje skrendančius kontrabandinius balionus nesukeliant žalos gyventojams, jų turtui, naudojant mažąją aviaciją, dronus.
I. Šimonytės vertinimu, „per stipru“ sakyti, kad problema yra tokia pati, su kokia susidūrė jos vadovaujamas ministrų kabinetas.
„Buvo kartą taip nusileidęs vienas balionas oro uoste ir Vyriausybės tada pradėjo ieškoti iš karto techninių sprendimų ir SIM korteles blokuoti, ir kitų sprendinių, kurie galėtų būti taikomi“, – sakė I. Šimonytė.
„Bet Vyriausybės kadencija baigėsi, po to, panašu, kad dabartinė Vyriausybės tiesiog laukė, kol rudenį vėl atpūs tas pats vėjas, vėl susidūrė su ta pačia problema ir nieko nebuvo daroma“, – pridėjo parlamentarė.
Ji tvirtino, kad nebuvo duota politinių nurodymų nestabdyti oro uosto veiklos, o kitokią reakciją lėmė balionų fiksavimas toliau nuo oro uostų.
„Tiesiog fiksuodavome tuos balionus daugiausia pasienyje. Tai yra, visai kitokio pobūdžio situacija tuo metu buvo. Dabar kelias dienas iš eilės, matome, tai fiksuoja oro uostas, oro uostas priima sprendimus dėl civilinės aviacijos saugumo, tai natūralu“, – teigė ekspremjerė.
