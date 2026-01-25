Vyriausybė skeptiška dėl parlamentarų idėjos šauliams kompensuoti pirmo automatinio ginklo įsigijimą

Ministrų kabinetas šią savaitę pritarė Finansų ministerijos parengtai išvadai Seimo narių siūlomai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisai. Jai pernai birželį po pateikimo pritarė Seimas.
Pagal projektą, Lietuvos šaulių sąjungos nariams, kurie turi teisę naudoti ginklą šaulio tarnybai, iš pajamų gali būti atimamos už pirmą įsigytą automatinį šaunamąjį ginklą patirtos išlaidos.
Kaip BNS anksčiau sakė projekto iniciatorė „valstietė“ Ligita Girskienė, Šaulių sąjungos atstovai pasigenda valstybės skiriamo finansavimo organizacijos nariams aprūpinti ginklais.
Tuo metu Finansų ministerija, nors ir palaiko pataisos idėją, siūlo nepritarti siūlomoms priemonėms.
„Šauliai siūloma nustatyti lengvata pasinaudotų tik tais atvejais, jeigu gautų apmokestinamųjų pajamų“, – teigia ministerija.
Anot jos, tokia lengvata nepasinaudotų arba pasinaudotų iš dalies tie organizacijos nariai, kurie gauna nepakankamą apmokestinamųjų pajamų sumą, taip pat tie, nuo kurių pajamų mokamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis, pavyzdžiui, įsigijus verslo liudijimą.
Visiškai pasinaudoti negalėtų ir tie, kurie gauna individualios veiklos pajamas, nuo kurių mokėtina pajamų mokesčio suma apskaičiuojama atėmus mokesčių kreditą.
Pasak ministerijos, projekto autoriai taip pat nepateikė pagrįstų duomenų, patvirtinančių siūlomos naujos finansinės paskatos per mokesčių sistemą veiksmingumą.
Krašto apsaugos ministerija prognozuoja, kad per metus gyventojų pajamų mokesčio lengvata, kurios maksimali suma būtų 1,5 tūkst. eurų, galėtų pasinaudoti iki 100 gyventojų, kurie įsigytų pirmą ginklą šaulio tarnybai.
2023 metų rudenį panašų projektą teikė grupė Seimo narių, jie siūlė, kad šauliai ir kariai savanoriai ar kito aktyviojo rezervo kariai galėtų susigrąžinti GPM dalį už išlaidas, patirtas įsigyjant kario tarnybai B ir C kategorijų ginklus, jų šaudmenis, ekipuotę.
Tuomet Ingridos Šimonytės Vyriausybė taip pat pateikė neigiamą išvadą. Tuomet teigta, kad jau yra veikianti alternatyvi priemonė – tiesioginis finansavimas, kai piliečių pasirengimas gynybai stiprinamas valstybei didinant finansavimą šalies saugumo ir gynybos reikmėms, įskaitant Lietuvos šaulių sąjungos poreikius.
Naujausi komentarai