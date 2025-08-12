Vyriausybėje pagerbti geriausių rezultatų pasiekę abiturientai

Šventės metus laikinasis premjeras Rimantas Šadžius ir švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pasveikino 83 gabius jaunuolius: 8 abiturientus, kurių šešių valstybinių brandos egzaminų rezultatai buvo 100 balų, 52 abiturientus, surinkusius po penkis šimtukus, 15 Tarptautinio bakalaureato programos absolventų, pasiekusių aukščiausius rezultatus daugiau kaip trijuose dalykuose ir 8 profesinių mokyklų absolventus, sėkmingai išlaikiusius brandos ir kvalifikacijos egzaminus aukštais balais.
„Jūsų pasiekimai liudija, kad kokybiškas mokymasis ir aukšti rezultatai pasiekiami visoje Lietuvoje, nepriklausomai nuo mokyklos vietos. Rezultatai atskleidžia didelę įvairovę – šimtukų nestinga tiek tiksliuosiuose, tiek humanitariniuose dalykuose, aukštais pasiekimais pasižymėjo pasirinkusieji skirtingus kelių krypčių maršrutu“, – Vyriausybės pranešime cituojamas laikinasis premjeras R. Šadžius.
Daugiausiai šimtukininkų paruošė Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, Vilniaus Žirmūnų gimnazija, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija bei Vilniaus licėjus. Populiariausiais egzaminais išliko lietuvių kalba ir literatūra, matematika, anglų kalba, istorija ir biologija.
ELTA primena, kad paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų. Pasak ministrės R. Popovienės, tokio sprendimo imtasi siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16 ir šiuo metu nustatytos 35 taškų egzamino išlaikymo kartelės.
Tiesa, toks sprendimas sulaukė kritikos ne tik iš moksleivių, tėvų bendruomenės, bet ir iš Seimo opozicijos, Prezidentūros. Akcentuota, jog pridėjus po 10 taškų žymiai daugiau nei įprasta moksleivių gavo aukščiausią 100 balų įvertinimą. Taip, pasak sprendimo kritikų, mažinamas abiturientų konkurencingumas stojant į aukščiausias mokyklas – nuskriausti liko šimtukus ir be pagalbos galėję gauti mokiniai.
Susiklosčius tokiai situacijai, prasidėjo diskusijos dėl abiturientų galimybės kreiptis į teismą dėl pastarojo ŠMSM sprendimo.
Situaciją pavesta įvertinti ir Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriui – prokurorai spręs, ar ministerijai pakeitus egzaminų rezultatus, yra pagrindo taikyti viešojo intereso gynimo priemones.
VBE laikomas išlaikytu mokiniui surinkus 35 taškus iš 100 susumuotų dalyko abiejų dalių galimų taškų. Galutinis egzamino įvertinimas, įrašomas į atestatą, yra skalėje nuo 40 iki 100 balų.
