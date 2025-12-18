Vyrų trūkumas Baltijos šalyse: Latvijoje jie jau nuomojami

Apie vyrų problemas Latvijoje pasakojo atlikėja, vokalo mokytoja Baiba Skurstene-Serdiukė.
– Ar pasiekė tave žinios, kad broliai Latvijoje susiduria su vyrų trūkumu? Ar skaitei?
– Taip, iš tiesų, deja, gavau žinutę iš pažįstamo iš Turkijos. Ten buvo tokia nuotrauka, ant kurios buvo parašyta „Latvių tautų mintys“ ir kad joms trūksta vyrų.
– Tu turi ne vieną draugę Latvijoje. Kaip sekasi joms?
– Joms gerai, ačiū Dievui. Iš tiesų tas disbalansas yra, bet, manau, kad jis visada būdavo. Kažkaip visada žinojau, kad vyrų yra mažiau. Dėl to mūsų moterys, Baltijos šalių, bent jau kiek žinau, jos yra išskirtinai geros, gražios ir visaip kitaip nuostabios.
– Pajuokausiu, Baiba – gal dėl to tu lietuvį susiradai?
– Būtent!
– Jau matei, kas bus. Į ateitį žvelgei?
– Ne, ne, ne, čia, aišku, juokai juokais, bet taip gavosi. Taip gavosi ir labai džiaugiuosi. Labai viskas puiku.
– Ir viena iš naujovių, su kuriomis susiduriama Latvijoje, yra vyrų nuoma. Jeigu tu neturi, kas tau padėtų pasikeisti elektros lemputę arba nežinai, kaip susitvarkyti skalbimo mašiną, gali susinuomoti vyrą. Jeigu pati būtum vieniša, ar valant išsikviestum vyrą, kad jis padėtų su buities dalykais, ar galvoji, pati susisuktum?
– Turbūt pati susisukčiau viską, ką reikėtų sukti, bet iš tiesų galbūt tai yra ir išeitis moterims, kurioms trūksta vyriškos rankos – stiprios ir išmintingos.
– Šiais laikais vis dar kalbama, ar iš tikrųjų vyrų reikia moterims. Kartais matau, kad moteris užpildo visus namų kampus ir net vyro nebereikia. Ar savo aplinkoje matai, kad vis dėlto moterims iš tikrųjų prireikia tos vyriškos pagalbos, ar jos jau viską gali pasiekti pačios?
– Ne, deja, visko negalime pačios ir reikia kartais pasijausti silpnoms. Nepykite, ir pasirodyti šiek tiek naivioms, ir pasakyti: „Mažiukai, ar galėtum?“
– Ir viena iš priežasčių, kodėl Latvijoje yra daugiau moterų, yra tai, kad jų daugiau vyresniame amžiuje. Kaip ir neretai kalbama, vyrai savimi ne tiek rūpinasi, daro viską ir raunasi į galvą. Ar pati savo vyrą paskatini labiau rūpintis savimi, turint omenyje, kad kartu turite gyventi šitą ilgą gyvenimą?
– Tam turiu kitą sprendimą, nes mano vyras yra jaunesnis už mane. Iš tiesų žiūrėjau į savo močiutę, amžiną atilsį, kuri turėjo trečią vyrą. Jis buvo septyneriais metais jaunesnis už ją, kaip ir mano vyras.
– Tai iš tikrųjų močiutės išmintis byloja, kad reikia taip.
– Ir iš tiesų jie jau, deja, iškeliavo anapilin, bet pirmas iškeliavo senelis rugsėjo gale, o močiutė paskui išėjo lapkritį.
– Norime, kad vyrai gyventų ilgai ir rūpintųsi savimi, taip?
– Taip. Arba turėkite jaunesnį vyrą.
