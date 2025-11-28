Žiemos pavojai augintiniams: ko negalima ignoruoti?

Apie tai, kaip pasirūpinti gyvūnais per žiemos šalčius, pasakojo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Gintarė Mockevičienė.
– Šiuo metu nemažai šuniukų gyvena lauke. Kokia priežiūra jiems būtina?
– Kalbame apie jų pasiruošimą žiemai jau dabar, nelaukiant ekstremalių šalčių. Kas yra svarbiausia, kai šunys laikomi lauke? Būdose jie slepiasi nuo vėjo, drėgmės, šalčio. Svarbu, kad ji būtų pakelta nuo žemės, kad tiesiogiai nesijaustų šaltis. Būdos dugnas turėtų būti lygus ir be plyšių, taip pat ir sienos – kad nebūtų skersvėjų. Viduje galima įdėti sausų pakratų, dažniausiai naudojamas šienas.
– Neabejoju, kad dalis paprasčiausiai patiesia kokį kilimą. Jis greičiausiai greitai peršlampa ir tampa netinkamas?
– Be abejo. Reikia naudoti kuo natūralesnius paklotus, pavyzdžiui, vilnonius, tačiau juos vis tiek reikia keisti. Tad geriau naudoti šiaudus – jie nekaupia drėgmės.
– Kaip su kitais gyvūnėliais, t. y. katėmis, triušiais?
– Katės prie radiatoriaus tikrai neturėtų jausti diskomforto. Jei jos trumpam išleidžiamos į lauką, akivaizdu, kad turi pasirinkimą ir pačios sprendžia, kada grįžti namo. Grįžus katę reikia apžiūrėti, kad ant pėdučių nebūtų purvo ir jos nebūtų sužeistos. Druska ant šaligatvių pėdutes taip pat dirgina.
– Į ką reikia atkreipti dėmesį auginantiems gyvūnus tvartuose – kiaules, karves, avis?
– Šie ūkiniai gyvūnai paprastai laikomi kompleksuose, kur dirbtinai sudaroma tinkama temperatūra. Daugiausia problemų kyla su tais, kurie vasarą ganomi, o žiemą uždaromi į senesnės statybos tvartus. Tvartai turi būti pritaikyti šalčiams, bet būtina palikti ir ventiliaciją, nes gyvūnai skleidžia kenksmingas dujas.
– Jeigu akivaizdžiai matome, kad kažkas neprižiūri gyvūnų – kaip reaguoti ir kur kreiptis?
– Į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.
