 Šviesos kaina

2025-12-19 10:00
Arūnas Dambrauskas

Pietų krašte anksti rytą su kuprinėmis einančius vaikus pamačiusi turistų iš Lietuvos grupė stebėjosi, kad vaikai vasarą eina į mokyklą. Tačiau netrukus toptelėjo, kad juk ne vasara, o gruodžio pradžia. Tik pietų krašte saulė jau nuo ryto kaitina ir šviesu beveik dvylika valandų per parą. Žodžiu, šviesu beveik dvigubai ilgiau nei Lietuvoje, kur, kaip visi puikiai žinome, ūkanota diena labiau panaši į labai ilgą pavakarę arba mieguistą rytmetį.

Kai taip būna parą, kitą, trečią – tarsi nieko tokio, bet kai tęsiasi savaitėmis ar net mėnesiais, tada kai kam ima blaustis akys ir emocijos, lėtėja judesiai. Energijos lygis kaip nusėdusiame telefone – 1 proc. O veikti reikia ir labai energingai, nes juk prieššventinis laikotarpis.

Įsikrauk, žmogau, ir pirmyn. Gal rytoj? Tačiau kitoks rytojus neskuba išaušti. Tada savikritika tampa sportu. Viskas pasidaro labai negerai. Nuotaika – kaip nesibaigiantis lapkričio pirmadienis.

Kita vertus, nieko naujo – tiesiog sezoninis liūdesys, kai net šaukštai stalčiuje atrodo liūdni ir apsileidę, o visada gerai nuteikiantis kavos aparatas – demonstratyviai atsiribojęs.

Taip jau yra: žiema Lietuvoje – rimtas kantrybės testas.

Tokiais laikotarpiais tampa labai aišku, kad švenčių misija – kilstelėti dvasią. Ir tai įgyvendinama. Pasirodo, net traktoriais galima arti tamsą ir žiemą atgaivinti žydinčias pievas. Kaip tai daryti, šiais metais parodė Raseinių krašto ūkininkai, Kalėdų dvasią į miestą ir seniūnijas gabenantys ne rogėmis, bet įspūdingai iliuminuotu traktorių kortežu. Šventiškai papuoštais traktoriais ūkininkai džiugina bendruomenes, lanko seniūnijas, kur įžiebiamos Kalėdų eglutės, o iki didžiųjų švenčių planuoja aplankyti ir visus rajono darželius.

Smagu, kai tyloje pasigirsta tamsą ariančių traktorių riaumojimas. Šviesa paspaudžia vidinį mygtuką, kuris reiškia: viskas bus gerai. Daugiau šviesos. Nesvarbu, kokia dabar jos kaina elektros biržoje. Kaip sakoma, atsibusk, čempione. Šventės čia pat.

Šiame straipsnyje:
tamsa
žiema
energijos trūkumas

