 Žiniasklaida: Jusas traukiasi iš Registrų centro direktoriaus pareigų

Žiniasklaida: Jusas traukiasi iš Registrų centro direktoriaus pareigų

2026-05-22 18:51
ELTOS inf.

Trečiosioms šalims neteisėtai prisijungus prie Lietuvos nekilnojamojo turto (NT) registro ir galimai nutekinus 600 tūkst. išrašų, Registrų centro (RC) direktorius Adrijus Jusas traukiasi iš vadovo pareigų, šaltiniais remdamasis skelbia portalas „Delfi“.

Adrijus Jusas
Adrijus Jusas / J. Kalinsko / ELTOS nuotr.

Tokį sprendimą priimti jį viešai paragino tiek premjerė Inga Ruginienė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.

Generalinė prokuratūra savo ruožtu pradėjo ikiteisminį tyrimą gavus pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, susijusius su valstybės valdomais duomenų registrais.

Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia nemažiau 111 tūkst. eurų. Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas skelbė, jog dėl incidento prašys sušaukti neeilinį Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdį. Parlamentaras taip pat kėlė klausimų dėl E. Grikšo galimybių toliau dirbti Vyriausybėje.

RC tuo metu pabrėžė, jog jokie asmeniniai kontaktiniai duomenys incidento metu nebuvo nutekinti ir paragino gyventojus saugotis sukčių – atidžiai vertinti skambučius, laiškus ar bet kokius pranešimus, ypač susijusius su nekilnojamuoju turtu (NT).

 
Šiame straipsnyje:
Adrijus Jusas
traukiasi iš pareigų
Registrų centras
Edvinas Grikšas

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Į kalėjimą
Visus tuos e kūrėjus į kalėjimą. Baisu. Anot prietrankos iš SAM viceministro Naumovo - Dubajus pavydi. Jam taip pat kelis į kalėjimą už e-sveikatos kvailystes.
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Anna
𝗠𝗲𝗿𝗴𝗶𝗻𝗼𝘀 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗮𝗶 𝗻𝗮𝗸č𝗶𝗮𝗶? 𝗨ž𝗲𝗶𝗸, č𝗶𝗮 𝘁𝗮𝘂 𝗽𝗮𝘁𝗶𝗸𝘀 - 𝘄𝘄𝘄.𝘅𝗳𝗹𝗶𝗿𝘁.𝘀𝗶𝘁𝗲
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