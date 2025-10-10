Žiniasklaida: Ukrainos vėliavos iš Kultūros ministerijos buvo išneštos vykdant Adomavičiaus nurodymą

„Vykdant tuometinio ministro Ignoto Adomavičiaus žodinį pavedimą Ukrainos vėliavos buvo patrauktos, o vėliau grąžintos atgal į įprastas stovėjimo vietas, tikslaus vėliavų patraukimo laiko ministerijos specialistai nefiksavo, vėliavų patraukimo priežastys iškomunikuotos I. Adomavičiaus žodiniu nurodymu. Apie vėliavų išdėstymo pokyčius ministro kabinete ministerijos specialistai nebuvo informuoti“, – teigiama ministerijos komentare.
Kaip skelbta praėjusią savaitę, iš Kultūros ministerijos spaudos kambario bei kitų erdvių kuriam laikui buvo pašalintos Ukrainos vėliavos. Tuomet ministerija teigė, kad jos niekur nedingo – esą vėliavos kelias valandas nebuvo pakabintos dėl atliekamų valymo darbų.
„Iš Kultūros ministerijos pastato (nei spaudos konferencijų salėje, nei kitose salėse) Ukrainos vėliavos nebuvo pašalintos. Jos pastatytos ir neketinama jų patraukti. Ukrainos vėliavos nebuvo tik labai trumpą laiką (spalio 2 dieną, maždaug tarp 11.30 iki 14.00 valandos), atliekant valymo darbus“, – praėjusią savaitę skelbė Kultūros ministerija.
ELTA primena, kad po skandalą sukėlusio pasisakymo apie Krymą jau anksčiau viešo pasipiktinimo sulaukęs „aušriečių“ kultūros ministras I. Adomavičius praeitą savaitę pranešė atsistatydinantis.
Šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – kelti klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.
Naujausi komentarai