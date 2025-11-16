Žvirdauskas: mes pudruojame problemą

„Kartelės nuleidimas (…) nėra kažkoks išsigelbėjimas, bet jis yra rimtai svarstytinas (…). Tas kartelės nuleidimas 10 taškų yra daug kartų geriau nei tų balų pridėjimas visiems. Tada nukenčia geriausi vaikai“, – Eltai sakė D. Žvirdauskas.
„Bet mes tarsi pudruojame problemą, kuri yra dėl mokymo (...). Jeigu mes nuleidžiame 10 taškų, tarsi sakome, kad mes kažko nepadarėme. O ar mes tikrai viską padarėme? Ar mes užtikrinome lygias galimybes visai Lietuvai su ugdymo kokybe? Ar visos mokyklos turi mokytojus dalykininkus, ypač – regionuose, ar mes sugebėjome atnaujintą ugdymo turinį perteikti mokytojams, ar mes turėjome vadovėlius, ar mes užtikrinome tikrai kokybiškas sąlygas mokiniams, kad (galėtume – ELTA) sakyti jiems, kad jie negeba ir yra tinginiai“, – pridūrė jis.
Didesnė dalis sektoriaus atstovų nepritartų kartelės nuleidimui
Tiesa, D. Žvirdauskas pripažįsta, jog didesnė dalis Lietuvos gimnazijų asociacijos (LGA), LMVA atstovų veikiausiai nepalaikytų ministerijos iniciatyvos dėl egzaminų išlaikymo kartelės nuleidimo.
„Jeigu mes darytume Gimnazijų asociacijos, gal ir Vadovų asociacijos apklausą, turbūt didesnė dalis vadovų pasisakytų, kad kartelė nebūtų leidžiama“, – kalbėjo LMVA prezidentas.
Tokios pozicijos laikosi ir Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos direktorė Virginija Prižgintienė. Ji tikina, jog verčiau reikėtų peržiūrėti egzamino užduočių struktūrą ir sudaryti silpnesniems mokiniams galimybę klysti, į patikrinimus įtraukiant daugiau slenkstinio pobūdžio užduočių.
„Gal geriau keisti užduočių struktūrą. Kaip viceministras (J. Petkevičius – ELTA) sakė, nesudarome silpniesiems vaikams galimybės suklysti, tai gal tegul būna 5 proc. daugiau slenkstinio lygio užduočių, kad jie turėtų tą galimybę suklysti, bet nekeiskime kartelės“, – trečiadienį vykusiame Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje kalbėjo V. Prižgintienė.
„Mūsų sistemoje labai dažnai laikina patampa nuolatiniu, ko, iš principo, nesinorėtų“, – akcentavo ji.
Vis dėlto, D. Žvirdauskas pažymi, jog tiek kartelės nuleidimo, tiek slenkstinių užduočių skaičiaus padidinimo rezultatas veikiausiai būtų toks pat.
„Ar tai nėra tas pats? Ar nuleisti 10 taškų (egzamino išlaikymo kartelę – ELTA), ar padaryti tokias užduotis, kad, sakykime, mokinys įveiktų jas. Tai yra tiesiog tas pats arba labai panašu“, – teigė LMVA vadovas.
LMS: pritariame kartelės mažinimui
Savo ruožtu Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) sako dar neturinti bendros pozicijos, tačiau tikina, jog egzaminų išlaikymo kartelės nuleidimas moksleivių bendruomenės veikiausiai būtų priimtas palankiai.
„Šiuo metu neturime bendros pozicijos dėl siūlymo mažinti egzaminų išlaikymo kartelę, kadangi vis dar renkame detalesnę moksleivių nuomonę šiuo klausimu. Vis dėl to, manome, jog toks didelis kartelės šuolis iki 35 taškų buvo per daug drastiškas, todėl pritariame kartelės mažinimui, kadangi, mūsų nuomone, ji turėtų būti keliama palaipsniui, ne iš karto“, – nurodoma Eltai pateiktame LMS atsakyme.
Kaip skelbta ŠMSM pateikė svarstyti siūlymą dėl brandos egzaminų išlaikymo kartelės mažinimo. Ministerijos teigimu, šiuo metu 35 taškus siekianti egzamino išlaikymo kartelė jau kitąmet galėtų būti nuleista iki 25 taškų.
Taip pat siūloma iki vasario 15 d. pratęsti moksleivių laikomų egzaminų pasirinkimo laiką. Be to, planuojama įvesti elektroninę sistemą mokinių VBE pasirinkimams stebėti.
Ministerijos teigimu, taip pat būtina aiškiau apibrėžti egzaminų vertinimo komitetų kompetencijų ribas, didinti reikalavimus, o kartu ir pagalbą egzaminų vertintojams, užduočių recenzentams ir rengėjams.
ELTA primena, kad vasarą paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų. Pasak ministrės Ramintos Popovienės, tokio sprendimo imtasi siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16 ir šiuo metu nustatytos 35 taškų egzamino išlaikymo kartelės.
Vėliau ŠMSM vadovė ne kartą užsiminė apie planus mažinti šiuo metu galiojančią egzaminų išlaikymo kartelę.
