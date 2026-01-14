Stabdyti daugiau, tikrinti griežčiau, bausti skaudžiau?

– Kas konkrečiai aplinkosaugos pareigūnams prasiplėtė galių prasme?
– Prasiplėtė nemažai įstatymo nuostatų. Tai yra susiję su teritorijos apžiūra, ežerų stebėjimu ir saugojimu, techninių priemonių panaudojimu, patekimu į privačias teritorijas. Keitėsi privalomų nurodymų vykdymo tvarka, taip pat galimybės neturint tam tikrų leidimų didinti veiklos apimtis, jei veikla vykdoma be teisės aktų reikalaujamų dokumentų, ir panašiai. Iššūkių tikrai nemažai, metai prasideda gana įtemptai ir darbingai, nes pats įstatymas neįpareigoja tam tikrų dalykų vykdyti, bet poįstatyminių teisės aktų yra pakankamai daug. Juos perprasti ir pritaikyti yra didelis iššūkis aplinkosaugos kontrolės darbuotojams.
– Įvardijote net kelis dalykus. Ką pats įžvelgtumėte kaip kertinį ar svarbiausią momentą, kuris labiausiai prisidėjo ir kurio tikrai reikėjo?
– Sudėtinga apie tai kalbėti, nes teisės aktas tik dar nepradėjo veikti. Neturiu praktikos, neturiu konkrečių pavyzdžių, todėl sunku pasakyti, kiek ir ar iš tikrųjų tai prisidėjo. Tačiau paminėti dalykai, pavyzdžiui, stebėjimo priemonių įrengimas ar patekimas į teritoriją, galbūt sustiprins galias. Taip pat pasikeitė privalomų nurodymų vykdymo tvarka. Anksčiau, atlikus patikrinimą ir surašius dokumentą, duodant nurodymą nutraukti neteisėtą veiklą, jo nevykdymo atveju byla būdavo perduodama teismui. Šiandien privalomas nurodymas iš karto tampa vykdomuoju dokumentu ir gali būti perduotas antstoliui vykdyti. Tai reiškia, kad pareigūnams bus didelis iššūkis užtikrinti nuoseklumą, tinkamą sprendimų pagrindimą, kad jų sprendimai nebūtų apskųsti ir būtų tinkamai įgyvendinti. Tai, mūsų nuomone, ir yra pagrindiniai akcentai.
– Iš kur kilo šie pokyčiai? Ar anksčiau buvo sunku dirbti, neturint tokių galimybių, kokias turite dabar? Ar papildomų galių poreikis buvo jaučiamas kasdienybėje?
– Kai kurie dalykai tikrai buvo reikalingi, ypač dėl patekimo į privačias teritorijas. Kildavo įvairių situacijų, kai buvo naudojamos techninės priemonės, pavyzdžiui, vaizdo stebėjimo įranga, ir pareigūnai būdavo kaltinami, kad tai daroma pažeidžiant tam tikras nuostatas ar tvarkas. Šie pakeitimai galimai palengvins kasdienį darbą, padės išvengti teisinių nesusipratimų ir aiškiau apibrėš procedūras, kad pareigūnai vykdydami savo pareigas tiksliai žinotų, ką ir kaip daryti.
– Artimiausiu metu, jūsų manymu, kuriose situacijose labiausiai galėtų pasijausti pokyčiai?
– Prognozuoti labai sudėtinga. Visų pirma, kaip darbuotojas, matau ne tiek naudas ar kažkokį realų pokytį, kiek darbo režimo pasikeitimą ir padidėjusį darbuotojų krūvį. Tai susiję su didele ūkio subjektų, veikiančių skirtingomis sąlygomis, gausa. Tikimės, kad tai ilgainiui duos teigiamą rezultatą. Žvelgiant iš platesnės perspektyvos, galbūt didės aplinkos apsaugos sektoriuje veikiančių asmenų sąmoningumas ir noras laikytis teisės aktų, nes yra prielaidų, kad dėl griežtėjančių sankcijų jie bus atsargesni pažeidinėdami teisės aktus.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
– Vienas iš didesnių iššūkių – aplinkosaugos pareigūnų pritraukimas. Ar šiuo klausimu buvo padaryta kažkas reikšmingo? Apie specialistų trūkumą kalbama kasmet, atlyginimai ne visus vilioja. Kaip tai matote jūs?
– Nemanau, kad patys įstatymų pakeitimai prie to prisideda. Priešingai – sąlygos tampa sudėtingesnės, teisės aktai griežtesni, todėl tai nėra labai patrauklu. Abejoju, ar tokiomis sąlygomis sektoriaus patrauklumas reikšmingai didėtų. Vis dėlto, siekiant pritraukti žmones į mūsų sektorių, praėjusių metų pabaigoje teko įdėti nemažai pastangų, bendrauti su Seimo nariais dėl finansavimo, kuris, kaip žinia, aplinkosaugos sektoriui skiriamas gana kuklus. Akivaizdu, kad sąlygos pritraukimui yra nepalankios. Mūsų darbas tęsis ir šių metų pradžioje – bendrausime su politikais, Aplinkos ministerija ir dėsime pastangas, kad aplinkosaugos sektorius ne tik gautų didesnius įgaliojimus, bet būtų adekvačiai įvertintas ir gautų tinkamą motyvaciją už sudėtingą darbą.
– Sakote, kad su didesnėmis galiomis ateina ir didesnė atsakomybė. Reikia įsigilinti į visus teisės aktus. Kaip atrodo eilinio aplinkosaugininko darbas dabar? Ar tenka mokytis tiesiog?
– Paprasčiausiai atsirado nauji teisės aktai. Tai galima palyginti su situacija, kai atnaujinamos Kelių eismo taisyklės – vairuotojai turi išmokti naujus dalykus. Jei keičiasi viena ar kita nuostata, tai viena situacija, tačiau kai keičiasi įstatymai iš esmės, pasikeičia visa kontrolės ir priežiūros sistema. Tai didžiulė atsakomybė. Net ir nedidelė įmonė, padariusi pažeidimų ar netinkamai įvertinusi veiklą, prisiima visas pasekmes, kurios gali būti labai reikšmingos finansiškai. Jei pareigūnas netinkamai interpretuoja kokią nors nuostatą, ūkio subjektas gali kreiptis į teismą, ir tuomet atsakomybė tenka pareigūnui ar institucijai. Tai galioja ne tik ūkininkams, bet ir kitiems ūkio subjektams. Įvertinti veiklą nėra paprasta – tai gali būti taršos leidimų klausimai, medžioklės taisyklių laikymasis ar kiti aspektai. Įmonių veikla apima daug sričių, ir viską tinkamai įvertinti yra sudėtingas darbas. Pavyzdžiui, taršos leidimo išdavimas ar sprendimas, ar jis apskritai reikalingas, yra sudėtinga procedūra ir rimtas iššūkis pareigūnams.
– Kalbant apie paprastus žmones – ar kartu su naujomis galiomis griežtėja ir bausmės už aplinkosaugos pažeidimus?
– Šiuo metu negalėčiau tiksliai įvardyti, ar ir kaip jos keičiasi, neturiu pakankamai informacijos. Tačiau jau dabar galiojančių sankcijų pakanka, ypač administracinių pažeidimų srityje.
