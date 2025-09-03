 Objektų kabinetas

Objektų kabinetas

2025-09-03 10:00
Violeta Juodelienė

Nepraėjo metai nuo rinkimų, o jų nugalėtojais laikomi socialdemokratai nė iš tolo nebeprimena triumfavusių aną spalio 27-osios vakarą. Valdžios olimpe nebeliko nei G. Palucko, anei išdidumo – tik keistas procesas, labiau primenantis ne veiklos ištroškusių lyderių rokiruotę, bet baldų perstumdymą apleistame bute. Vietoj viziją turinčių asmenybių – kažkokie foteliai, traukiami iš sandėlio ar nešami nuo vienos sienos prie kitos.

Violeta Juodelienė
Violeta Juodelienė / Tomo Raginos nuotr.

Klausimas, kurį dar visai neseniai didžiosios politikos stebėtoja buvusi I. Ruginienė išgirdo vos atsidūrusi dėmesio centre, anaiptol nėra aštriadantės I. Šimonytės krimstelėjimas: išskyrus vieną kitą išimtį, formuojama ministrų komanda labai jau panaši į objektų, o ne subjektų kabinetą.

Komunikacijos specialistė – Aplinkos ministerijoje, „berods, Edvinas“ rūpintųsi ekonomika ir inovacijomis, socialinių reikalų naujokei norima patikėti visos Lietuvos socialinius reikalus, kultūrą – kalboms gabiai edukologei, kurios ne tik kultūros bendruomenė, bet ir partijos kolegos gerai nepažįsta. Tai ne lyderystės istorijos, ne nuosekliai savo srityje karjeros siekiančių asmenų (kurių, atrodytų, valdžion taip besiveržusios partijos turėtų turėti) istorijos.

Ar valdančiųjų atsarginių suolelis iš tiesų toks tuščias, ar renkantis iš sėdinčių tolimiausiose gretose tikimasi, kad apie juos žurnalistai nieko kompromituojančio neatkapstys? Kad jie bus aklai lojalūs tiems, kurie ištraukė į dienos šviesą ir neklausinėdami pasirašys ten, kur kas nors bakstelės pirštu?

I. Ruginienė sako suteiksianti ministrams bandomąjį laikotarpį. Galbūt per tuos mėnesius kai kurie iš objektų išsities, parodys turintys vizijų, pasidalys jomis ir taps subjektais. Problema tik viena, bet esminė: Vyriausybė – ne vieta eksperimentams, Lietuva – ne „komandos formavimo“ žaidimų poligonas.

Šiame straipsnyje:
socialdemokratai
Inga Ruginienė
politika

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
taigi
naa... kaip mūsų senoliai ir sakydavo: niekada lietuviai patys nevaldė Lietuvos ir nevaldys (vis kas nors okupuodavo, užkariaudavo nuo amžių amžinųjų). Nes tokie jau esame - pavydnikai, gopšūs ir tik rietis tarusavyje mokantis. Ai - ir dar vis žiūrintis, kaip kitur ir mėgdžiojantis, nieko savo, nieko tikro...
0
0
Algis
Taip, ir problema, kad nei viena partija neturi "ryškių" lyderių. Demokratija išsigimė. Seimą renkam pagal sąrašus, kasmet išrenkam tuos pačius(daugumą), o naujai "patekę atsineša paskui save "skeletus". Po rinkimų sudarinėjamos koalicijos, nepriimtinos rinkėjams vien dėl aritmetinės daugumos. Visi susierzinę, kiekviena nauja valdžia įvedinėja naujus mokesčius ir didina esamus, kai kam duoda pašalpas...dideliai daliai žmonių skaudu matyti, kaip švaistomi milijonais jų taip nelengvai uždirbti pinigai...ir nieko naujo ateityje nenusimato, nebus jokių pokyčių, kurie pagerintų-palengvintų žmonių gyvenimą, bus tik atvirkščiai. Ir tokioj valstybėj išliks tik apsukriausieji, "blatniausieji"..."rytų fronte nieko naujo..."
1
0
Visi komentarai (2)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų