Naujausia orų prognozė: hidrologai praneša apie staigius pokyčius

Šiandien daugelyje šalies rajonų numatomi permainingi orai. Protarpiais lis, o kai kuriose vietovėse lietus bus smarkus, griaudės perkūnija. Vėjas bus vakarinių krypčių, gana stiprus – sieks 9–14 m/s. Sinoptikai įspėja, kad vietomis gūsiai gali sustiprėti net iki 15–20 m/s. Termometro stulpeliai kils vangiai – aukščiausia temperatūra sieks vos 14–19 laipsnių šilumos.
Trečiadienį ir ketvirtadienį orai po truputį taisysis, tačiau skėčių toli paslėpti dar nepavyks. Daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas suksis iš vakarų, šiaurės vakarų, jo greitis sieks 8–13 m/s. Naktį atvės iki 8–13 laipsnių, tačiau dieną jau bus šilčiau – sušils iki 16–21 laipsnio.
Ketvirtadienio dieną lietus jau trauksis – trumpai palis tik vietomis. Vėjas aprims ir sieks vakarų, pietvakarių, 6–11 m/s greitį. Naktį temperatūra išliks apie 8–13 laipsnių šilumos, o dieną sulauksime malonios šilumos – oras įkais iki 18–23 laipsnių. Tiesa, pajūryje bus vėsiau – apie 15–17 laipsnių.
Hidrologinė situacija
Dėl pastarojo meto kritulių šalyje fiksuojamas aktyvus vandens lygio kilimas. Birželio 15 d. duomenimis, vakarinėje Lietuvos dalyje vietomis vanduo pakilo net iki 39 cm per parą. Hidrologai prognozuoja, kad vandens lygis ir toliau svyruos, tačiau daugiausia tendencija išliks kylanti.
Nors oficialus vasaros sezonas įsibėgėja, vandens telkiniai sušilti nespėja. Primename, kad komfortiška temperatūra maudynėms laikoma nuo 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu situacija Lietuvos vandens telkiniuose rodo, kad gaivos mėgėjams dar teks palaukti.
Upėse vandens temperatūra šiuo metu siekia 9–18 laipsnių, todėl vietomis vanduo yra akivaizdžiai per šaltas. Ežeruose situacija kiek geresnė – čia fiksuojama 15–18 laipsnių šiluma, o tai yra ties komforto riba. Kuršių mariose vanduo sušilęs iki 16–17 laipsnių, o Baltijos jūroje – vos iki 15–16 laipsnių šilumos, tad jūra maudynėms dar tikrai per šalta.
Artimiausiu metu gyventojams rekomenduojama būti atsargiems prie vandens telkinių ir stebėti stiprėjančio vėjo keliamus pavojus.
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