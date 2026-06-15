Sinoptikai turi blogų žinių: lietingi ir vėjuoti orai užsitęs dar kelias dienas

Pirmadienio dieną šalyje dangus bus apniukęs, daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus. Vietomis prognozuojami smarkūs krituliai, o fone gali pasigirsti ir perkūnija. Numatomas pietvakarių, vakarų vėjas, kuris pūs 7–12 m/s greičiu, o kai kur gūsiai sustiprės iki 15 m/s. Termometrų stulpeliai kils vangiai – fiksuosime vos 13–18 laipsnių šilumos.
Antradienį situacija mažai keisis – daugelyje rajonų vyraus trumpi lietūs. Dienos metu kai kur ir vėl galima tikėtis perkūnijos. Naktį vėjas kiek aprims (5–10 m/s), tačiau dieną jis įsisiautės: vakarų ir pietvakarių vėjo greitis sieks 8–13 m/s, o vietomis gūsiai įsibėgės net iki 15–17 m/s. Naktis bus vėsi – temperatūra nukris iki 7–12 laipsnių, o dieną sušils iki 14–19 laipsnių šilumos.
Trečiadienį daug kur ir toliau numatomas trumpas lietus. Vėjas suksis iš vakarų, šiaurės vakarų ir pūs 8–13 m/s greičiu. Geroji žinia ta, kad temperatūra po truputį pradės kilti. Naktį prognozuojama 8–13 laipsnių, o dieną termometrai jau turėtų rodyti šiek tiek malonesnę 16–21 laipsnio šilumą.
Dėl pastarojo meto kritulių šalyje fiksuojami ir hidrologiniai pokyčiai. Birželio 12 d. duomenimis, šalyje stebimas vandens lygio kilimas. Labiausiai tai pasijuto vakarinėje Lietuvos dalyje, kur vanduo vietomis pakilo net iki 61 cm per parą. Artimiausiu metu numatomas vandens lygio svyravimas, tačiau daugiausia – kritimas.
Vandens telkinių temperatūra šalyje šiuo metu pasiskirsčiusi nevienodai:
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Upėse: 9–20 laipsnių šilumos;
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Ežeruose: 16–19 laipsnių šilumos;
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Kuršių mariose: 16–20 laipsnių šilumos;
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Baltijos jūroje: 16–18 laipsnių šilumos.
Komfortiška temperatūra maudynėms yra laikoma nuo 18 ir daugiau laipsnių šilumos. Šiuo metu tik kai kurie ežerai, upės ir Kuršių marios pasiekia šią ribą, tuo tarpu Baltijos jūra išlieka vėsi.
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