Skelbia, kokie orai laukia savaitgalį: prireiks skėčio

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės rytų, 8–13 m/s. Temperatūra 13–18 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai. Temperatūra 3–8 laipsniai šilumos, vietomis dirvos paviršiuje šalnos 0–5 laipsniai šalčio. Dieną daug kur, daugiausia Rytų Lietuvoje, palis. Temperatūra 6–11, vakariniuose rajonuose vietomis 12–15 laipsnių šilumos.
Sekmadienį rytiniuose rajonuose daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 13–18, rytiniuose rajonuose kai kur 10–12 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Gegužės 7 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 13 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 28 cm, stebimas Leitėje ties Kūlynais. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 7–15, ežeruose – 8–16, Kuršių mariose – 9–11, Baltijos jūroje – 7–8 laipsnių šilumos.
