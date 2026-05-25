 Vasariška šiluma dar neskubės įsitvirtinti

Vasariška šiluma dar neskubės įsitvirtinti

2026-05-25 07:03 diena.lt inf.

Pirmadienį sinoptikai paskelbė, kokių orų tikėtis artimiausiomis dienomis. Pasak jų, vasariška šiluma dar neskubės įsitvirtinti.

<span>Vasariška šiluma dar neskubės įsitvirtinti</span>
Vasariška šiluma dar neskubės įsitvirtinti / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

„Šiandien nepastoviai debesuota. Kai kur truputį palis. Vėjas vakarinių krypčių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24 laipsnių šilumos, pajūryje 14–18 laipsnių šilumos.

Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 17–22, pajūryje 13–16 laipsnių šilumos.

Trečiadienio naktį daug kur trumpas, nedidelis lietus, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, 7–12 m/s, dieną šiaurės vakarų, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 13–18 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Gegužės 22 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 17 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse 8–17, ežeruose – 12–17, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 11–12 laipsnių šilumos.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia“, – informavo Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

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Orai
pavasaris
sinoptikai

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greit joninės ir pradės trumpėt dienos taip ir neatėjus vasarai.
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