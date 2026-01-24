Abu Dabyje vyks antrasis JAV, Rusijos ir Ukrainos derybų dėl karo užbaigimo ratas

Pirmosios žinomos tiesioginės derybos tarp Ukrainos ir Rusijos pareigūnų dėl JAV prezidento D. Trumpo pasiūlymo užbaigti karą įvyko penktadienį. Ukrainos vyriausiasis derybininkas Rustemas Umerovas teigė, kad diskusijos buvo sutelktos „į Rusijos karo užbaigimo parametrus ir tolesnę derybų proceso logiką“.
Pradinis JAV planas sulaukė tiek Kyjivo, tiek Europos valstybių kritikos, nes jame iš esmės buvo atkartota Maskvos pozicija. Tačiau vėlesnės, pakoreguotos plano versijos susidūrė su Rusijos pasipriešinimu dėl idėjos po karo dislokuoti Europos taikdarius Ukrainoje.
Kyjivas ir Maskva teigia, kad teritorijos rytinėje Donbaso srityje likimas yra vienas pagrindinių neišspręstų klausimų siekiant užbaigti karą, nusinešusį dešimtis tūkstančių gyvybių, privertusį milijonus žmonių palikti savo namus ir nuniokojusį dalį Ukrainos.
Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) užsienio reikalų ministras nurodė, kad derybos turėjo trukti dvi dienas ir bus „nuolatinių pastangų skatinti dialogą bei ieškoti politinių krizės sprendimų dalis“.
D. Trumpas ketvirtadienį Pasaulio ekonomikos forumo Davose kuluaruose susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Tuo tarpu JAV prezidento pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) tą pačią dieną vyko į Maskvą, kur surengė derybas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Susitikimai JAE rengiami tuo metu, kai tūkstančiai žmonių Kyjive dėl Rusijos atakų prieš šalies energetikos infrastruktūrą yra likę be šildymo, lauke tvyrant minusinei temperatūrai.
„Toliau sieks savo tikslų“
Prieš derybas JAE V. Zelenskis žurnalistams teigė, kad teritorijos klausimas išlieka pats svarbiausias. Tuo tarpu Maskva tvirtina neatsisakysianti savo reikalavimo, kad Kyjivas pasitrauktų iš rytinės Donbaso srities.
Vėliau Ukrainos prezidentas socialiniuose tinkluose pareiškė: „Svarbu, kad ne tik Ukraina siektų užbaigti karą ir užtikrinti visišką saugumą, bet kad toks pats noras atsirastų ir Rusijoje.“
Paskutinį kartą Rusijos ir Ukrainos derybininkai surengė tiesioginį susitikimą vasarą Stambule, tačiau jiems nepavyko pasiekti rimto proveržio. Tąkart buvo sutarta tik apsikeisti karo belaisviais.
Abu Dabyje Ukrainos ir Rusijos derybininkai pirmą kartą susitinka aptarti JAV prezidento plano dėl karo užbaigimo.
Tačiau V. Putinas tvirtina, kad Maskva ketina jėga perimti kontrolę rytinėje Ukrainos dalyje, jei derybos žlugs.
Po Rusijos ir JAV derybų Kremliuje V. Putino padėjėjas Jurijus Ušakovas tvirtino, kad Maskva yra „nuoširdžiai suinteresuota diplomatiniu keliu išspręsti karą“.
Tačiau jis pridūrė: „Kol tai neįvyks, Rusija toliau sieks savo tikslų (...) mūšio lauke.“
Anksčiau D. Trumpas ragino Ukrainą sutikti su sąlygomis, kurios, pasak Kyjivo, reikštų visišką pasidavimą.
Trečiadienį JAV prezidentas pareiškė, kad Ukraina ir Rusija artėja prie susitarimo dėl karo pabaigos.
„Tikiu, kad jie dabar yra taške, kai gali susiburti ir pasiekti susitarimą. Ir jei to nepadarys, jie yra kvaili – tai galioja abiem“, – sakė Baltųjų rūmų šeimininkas.