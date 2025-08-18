„Air Canada“ atšaukė planą atnaujinti skrydžius dėl tebesitęsiančio skrydžių palydovų streiko

Pranešimas pasirodė nepaisant to, kad šalies pramoninių santykių valdybai nurodžius nutraukti maždaug 10 tūkst. skrydžių palydovų streiką, oro linijų bendrovė paskelbė, kad sekmadienį atnaujins skrydžius.
„Air Canada“ (...) atšaukė savo planą atnaujinti ribotus „Air Canada“ ir „Air Canada Rouge“ skrydžius“, remdamasi darbuotojų profsąjungos sprendimu tęsti streiką nepaisant vyriausybės nurodymo, teigė oro linijų bendrovė.
„Avialinijos atnaujins skrydžius nuo rytojaus vakaro“, – teigiama nacionalinių oro linijų pranešime.
Anksčiau Kanados pramoninių santykių valdyba (CIRB) „nurodė „Air Canada“ atnaujinti oro linijų veiklą ir visiems „Air Canada“ bei „Air Canada Rouge“ skrydžių palydovams vėl vykdyti pareigas iki 2025 metų rugpjūčio 17 dienos 14 val. JAV Rytų pakrantės (21 val. Lietuvos) laiku“, sakė oro linijų bendrovė.
„Air Canada“ įgulos nariai šeštadienio rytą paliko darbą, atmetę atnaujintą sutarties pasiūlymą.
Po kelių valandų Kanados darbo politikos ministrė Patty Hajdu pasinaudojo teisine nuostata, kad sustabdytų streiką ir priverstų abi puses sudaryti privalomą arbitražo procesą.
„Ši direktyva, remiantis Kanados darbo kodekso 107 skirsniu ir CIRB įsakymu, nutraukia „Air Canada“ streiką, dėl kurio buvo sustabdyta daugiau nei 700 skrydžių“, – pranešė Monrealyje įsikūrusi oro linijų bendrovė.
Kanados viešųjų darbuotojų profesinė sąjunga (CUPE) be atlyginimų didinimo siekė spręsti neatlygintino darbo ant žemės klausimą, įskaitant ir įlaipinimo proceso metu.
Sekmadienį paskelbtame pranešime CUPE „Air Canada“ padalinys teigė, kad streikas tęsis.
„CUPE nacionalinis prezidentas Markas Hancockas garsiai ir aiškiai pareiškė, kad mūsų nariai NEGRĮŠ į darbą, kol vyriausybė neįsakys „Air Canada“ vėl susėsti prie derybų stalo, kur galėsime pasiekti susitarimą, dėl kurio balsuos mūsų nariai“, – teigiama pranešime.
„Mūsų teisės ir apsaugos priemonės nebus atimtos", – priduriama jame.
Profesinė sąjunga paragino keleivius nevykti į oro uostą, jei jie „Air Canada“ arba jos pigesnių skrydžių bendrovės „Air Canada Rouge“ bilietą.
Anksčiau CUPE pasmerkė Kanados vyriausybės įsikišimą, pavadindama jį „atlygiu už „Air Canada“ atsisakymą sąžiningai derėtis, suteikiant jiems būtent tai, ko jie norėjo“.
„Tai sukuria siaubingą precedentą“, – teigiama pranešime.
Profesinė sąjunga taip pat atkreipė dėmesį, kad CIRB pirmininkė Maryse Tremblay anksčiau dirbo „Air Canada“ teisine patarėja.
M. Tremblay sprendimas dėl streiko nutraukimo buvo „beveik neįsivaizduojamas interesų konflikto demonstravimas“, feisbuke parašė profesinė sąjunga.
Ketvirtadienį „Air Canada“ išsamiai išdėstė salono įgulos nariams siūlomas sąlygas, teigdama, kad vyresnysis skrydžių palydovas iki 2027 metų vidutiniškai uždirbs 87 tūkst. Kanados dolerių (55 tūkst. eurų).
CUPE „Air Canada“ pasiūlymus apibūdino kaip „žemiau infliacijos (ir) žemiau rinkos vertės“.
Prieš prasidedant streikui paskelbtame pareiškime Kanados verslo taryba perspėjo, kad „Air Canada“ skrydžių sustabdymas dar labiau pablogins ekonominę padėtį, kuriai jau ir taip pakenkė JAV prezidento Donaldo Trumpo įvesti muitai.
Kasdien šiomis avialinijomis tiesiogiai į 180 pasaulio miestų skrenda 130 tūkst. keleivių.
