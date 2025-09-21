Jungtinė Karalystė, Kanada, Australija pripažino Palestinos valstybę

Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris sekmadienį pareiškė, kad Didžioji Britanija oficialiai pripažįsta Palestinos valstybę, taip žengdama istorinį pokytį dešimtmečius trukusioje Britanijos užsienio politikoje.
„Šiandien, siekdama atgaivinti taikos viltį palestiniečiams ir izraeliečiams bei dviejų valstybių sprendimą, Jungtinė Karalystė oficialiai pripažįsta Palestinos valstybę“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbtoje žinutėje sakė JK premjeras Keiras Starmeris (Kiras Starmeris).
Kanados ministras pirmininkas Markas Carney (Markas Karnis) paskelbė analogišką pranešimą, jo šaliai prisijungiant prie kitų didžiųjų Vakarų valstybių, didinančių spaudimą Izraeliui, kad šis nutrauktų karą Gazos Ruože.
„Kanada pripažįsta Palestinos valstybę ir siūlo mūsų partnerystę kuriant taikios ateities pažadą tiek Palestinos, tiek Izraelio valstybei“, – „X“ parašė M. Carney.
Tokį pat sprendimą priėmė ir Kanbera.
„Taip pasielgdama, Australija pripažįsta teisėtus ir ilgalaikius Palestinos žmonių siekius turėti savo valstybę“, – pareiškime teigė premjeras Anthony Albanese'is (Entonis Albanizis).
„Šiandienos pripažinimo aktas atspindi ilgalaikį Australijos įsipareigojimą dviejų valstybių sprendimui, kuris visada buvo vienintelis kelias į ilgalaikę taiką ir saugumą Izraelio ir Palestinos žmonėms“, – sakė jis.
Prognozuojama, kad karas Gazos Ruože ir platesnis Izraelio ir palestiniečių konfliktas bus svarbiausi pasaulio lyderių darbotvarkės klausimai jų kasmetiniame susitikime Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje, kuris prasideda pirmadienį.
Prasidėjus JT Generalinei Asamblėjai, Niujorke vyksiančioje konferencijoje, kuriai pirmininkaus kartu su Saudo Arabija, Prancūzija irgi oficialiai paskelbs, kad pripažįsta Palestinos valstybę.
Palestinos valstybę jau pripažįsta daugiau nei 145 šalys, įskaitant keliolika Europos šalių.
Benjaminas Netanyahu: „Palestinos valstybės sukūrimas keltų pavojų Izraelio išlikimui“
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) sekmadienį pareiškė, kad Palestinos valstybės sukūrimas keltų pavojų Izraelio išlikimui, žadėdamas kitą savaitę JT pasipriešinti tokioms pastangoms.
„Taip pat turėsime kovoti tiek JT, tiek visose kitose arenose su į mus nukreipta melaginga propaganda ir raginimais įkurti Palestinos valstybę, kurie keltų pavojų mūsų egzistavimui ir būtų absurdiškas atlygis už terorizmą“, – savo kabinetui sakė B. Netanyahu.
„Tarptautinė bendruomenė tai iš mūsų išgirs artimiausiomis dienomis“, – pridūrė jis.
Prancūzų merai, nepaisydami VRM nurodymo, iškelia palestiniečių vėliavas prie rotušių
Keletas Prancūzijos merų, nepaisydami vyriausybės įsakymų, sekmadienį iškėlė palestiniečių vėliavas rotušėse, be to, tikimasi, kad daugiau miestų paseks jų pavyzdžiu, Prancūzijai ruošiantis oficialiai pripažinti Palestinos valstybę Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje.
Neaišku, kiek miestų pirmadienį prisijungs prie iniciatyvos po socialistų lyderio Olivier Faure'o (Olivjė Foro) raginimo iškelti vėliavas, nepaisant Vidaus reikalų ministerijos (VRM) įspėjimų nesiimti tokių veiksmų šalyje, kurioje gyvena didžiausios žydų ir musulmonų bendruomenės Europoje.
Tačiau raginimas įgauna pagreitį, nes Palestinos vėliavos Prancūzijoje vis labiau matomos dėl beveik dvejus metus trunkančio karo Gazos Ruože. Šią savaitę palestiniečių vėliavų buvo galima sutikti demonstracijose per didelę protestų dieną visoje šalyje, kurioje buvo kritikuojama keletas Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono (Emaniuelio Makrono) ir jo vyriausybės politikos krypčių.
Paryžiaus priemiesčio Sen Deni, kuriame įsikūręs nacionalinis futbolo stadionas, meras Mathieu Hanotinas (Matjė Anotinas) teigė, kad iškels Palestinos vėliavą kaip solidarumo gesą su palestiniečiais.
Vakarų Prancūzijoje esantis Nanto miestas taip pat planuoja iškelti Palestinos vėliavą ant rotušės pastato, „France Information“ sakė socialistė merė Johanna Rolland (Johana Roland).
„Manau, kad savivaldybėms, kurios nori simboliniu gestu prisijungti prie Prancūzijos pripažintos Palestinos valstybės, tai prasminga. Aš tai padarysiu nedvejodama“, – sakė ji.
Prancūzijos VRM nurodė prieštaraujanti Palestinos vėliavų demonstravimui ant rotušių ir kitų viešųjų pastatų, motyvuodama rizika perkelti tarptautinį konfliktą į šalies teritoriją.
„Viešosios tarnybos neutralumo principas draudžia tokius demonstravimus“, – teigė VRM, pridurdama, kad bet kokie merų sprendimai iškelti Palestinos vėliavą turėtų būti perduoti nagrinėti administraciniams teismams.
„Miesto rotušės fasadas nėra reklaminis stendas. Tik trispalvė vėliava – mūsų spalvos, mūsų vertybės – turi teisę būti ten, kas tebėra mūsų bendri namai“, – šeštadienį sakė vidaus reikalų ministras Bruno Retailleau (Briunas Retajo).
Prancūzijos komunistų partijos atstovas Ianas Brossatas (Janas Brosatas) apkaltino B. Retailleau prieštaraujant oficialiai Prancūzijos pozicijai.
„Vidaus reikalų ministras nesutinka su Prancūzijos diplomatija. Jis, kitaip nei prezidentas, nepalaiko Palestinos valstybės pripažinimo“, – BFM televizijai sakė I. Brossatas.
„Užuot ginęs Prancūzijos Respublikos poziciją pripažinti Palestinos valstybę, jis paima Prancūziją ir jos diplomatiją įkaitais“, – teigė jis.
Birželį Nicos miesto meras Christianas Estrosi (Kristijanas Estrosi), kuris Rivjeros miesto rotušėje iškabino Izraelio vėliavas, norėdamas parodyti savo paramą „Hamas“ laikomiems įkaitams, teismo sprendimu buvo priverstas jas pašalinti.
Paryžiaus priemiesčio Sent Ueno socialistas meras Karimas Bouamrane'as (Karimas Buamranas) teigė, kad ant savo rotušės fasado iškabins ir Izraelio, ir Palestinos vėliavas, siekdamas skleisti taikos žinią.
„Esame viena bendruomenė, respublikos bendruomenė“, – RMC radijui sakė jis.
„Bendruomenė, už kurią kovoju, yra taikos bendruomenė: nenoriu supriešinti musulmonų su žydais, aktyvistų su „Hamas“ rėmėjais ir tais, kurie yra prieš Izraelio ministrą pirmininką (Benjaminą) Netanyahu (Benjaminą Netanjahu)“, – pridūrė meras.
