Ali Khamenei: Iranas nepasiduos spaudimui nutraukti urano sodrinimą

„Amerikos pusė tvirtai pareiškė, kad Iranas neturi sodrinti (urano)“, – per televiziją transliuotame kreipimesi sakė A. Khamenei.
„Mes nepasidavėme ir nepasiduosime (...) spaudimui šiuo ar bet kuriuo kitu klausimu“, – pabrėžė jis.
A. Khamenei pridūrė, kad derybos su Jungtinėmis Valstijomis dėl branduolinės programos nebus naudingos Islamo Respublikai.
Derybos su JAV „ne tik neduoda jokios naudos, bet ir daro didelę žalą dabartinėmis sąlygomis, dalį šios žalos netgi galima pavadinti nepataisoma“, teigė jis.
