Ali Khamenei: Iranas nepasiduos spaudimui nutraukti urano sodrinimą

2025-09-23 23:16
BNS inf.

 Irano aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei (Ali Chamenėjus) antradienį pareiškė, kad Islamo Respublika nepasiduos spaudimui nutraukti urano sodrinimą.

Ali Khamenei
Ali Khamenei / Scanpix nuotr.

„Amerikos pusė tvirtai pareiškė, kad Iranas neturi sodrinti (urano)“, – per televiziją transliuotame kreipimesi sakė A. Khamenei.

„Mes nepasidavėme ir nepasiduosime (...) spaudimui šiuo ar bet kuriuo kitu klausimu“, – pabrėžė jis.

A. Khamenei pridūrė, kad derybos su Jungtinėmis Valstijomis dėl branduolinės programos nebus naudingos Islamo Respublikai.

Derybos su JAV „ne tik neduoda jokios naudos, bet ir daro didelę žalą dabartinėmis sąlygomis, dalį šios žalos netgi galima pavadinti nepataisoma“, teigė jis. 

