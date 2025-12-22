 Alkoholio vartojimas Jungtinėje Karalystėje nukrito iki rekordiškai žemio lygio

2025-12-22 14:01
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Jungtinės Karalystės suaugusieji praėjusiais metais suvartojo 10,2 standartinio alkoholio vieneto per savaitę, o tai – rekordiškai mažai, skelbia „Financial Times“, remdamasis tyrimų kompanijos IWSR duomenimis.

Alkoholio vartojimas Jungtinėje Karalystėje nukrito iki rekordiškai žemio lygio / Pixabay nuotr.

Standartinis alkoholio vienetas, ne pelno siekiančios organizacijos „Drinkaware“ apibrėžimu, yra 10 mililitrų grynojo alkoholio, atitinka 25 mililitrų talpos stipriojo alkoholio taurelę, pusę pintos alaus ar taurės vyno.

Anot rinkos tyrėjų, alkoholio vartojimo mažėjimą lemia įvairūs veiksniai, įskaitant alkoholinių gėrimų kainų augimą, sveikos gyvensenos tendencijas ir senėjančią visuomenę. Tyrėjai taip pat atkreipia dėmesį į tendenciją rinktis brangesnį alkoholį, mažiau jo suvartojant.

IWSR alkoholio vartojimo Didžiojoje Britanijoje tendencijas stebi nuo 1990-ųjų. Didžiausias suvartojimo lygis – 14 alkoholio vienetų per savaitę – buvo užfiksuotas prieš du dešimtmečius.

Šiame straipsnyje:
Jungtinė Karalystė
alkoholio suvartojimas

