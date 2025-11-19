Britų vyriausybė reformuoja priglobsčio suteikimo sistemą

Pagal pirmadienį pristatytus pasiūlymus vyriausybė taip pat siekia įvesti vizų išdavimo draudimą toms šalims, kurios atsisako priimti nelegalius migrantus atgal.
Leiboristų vyriausybė šiuos planus pavadino plačiausiomis reformomis, skirtomis kovoti su nelegalia migracija šiais laikais.
„Šalis tampa dar labiau susiskaldžiusi“
Vidaus reikalų sekretorė Shabana Mahmood įstatymų leidėjams sakė, kad šios reformos, sukurtos pagal griežtą Danijos prieglobsčio sistemą, atgrasys migrantus nuo bandymų kirsti Lamanšo sąsiaurį iš Prancūzijos mažais laiveliais.
Jos teigimu, šiuo metu veikianti sistema šalyje yra nekontroliuojama ir nesąžininga, pridurdama, kad ji yra dosni, palyginti su kitomis Europos šalimis, todėl traukia nelegalius migrantus.
„Pokyčių tempas ir mastas destabilizavo bendruomenes. Mūsų šalis tampa dar labiau susiskaldžiusi“, – pareiškė Sh. Mahmood.
Pagal naujausią reformą pabėgėlio statusas taps laikinas ir bus peržiūrimas kas 30 mėnesių. Be to, pabėgėliai turės grįžti į savo šalis, kai tik jos bus pripažintos saugiomis.
Pabėgėliams taip pat teks laukti 20 metų, o ne penkerius, kaip yra dabar, kol jie galės pateikti prašymą dėl nuolatinio gyventojo leidimo.
„Privalome suteikti prieglobstį tiems, kuriems grįžus į kilmės šalį grėstų pavojus. Tačiau jei jų kilmės šalyje pasikeistų režimas, mūsų požiūris taip pat turėtų pasikeisti“, – sakoma pirmadienį vyriausybės paskelbtame pranešime.
JK ministro pirmininko Keiro Starmerio Leiboristų partijos labdaros organizacijos ir įstatymų leidėjai pasmerkė šiuos naujausius vyriausybės planus. Pasak jų, dėl naujausių reformų šiuo metu JK gyvenantys migrantai gali būti priversti palikti šalį.
Vyriausybė teigia, kad pagal naujausius pakeitimus šalį turės palikti ir suaugusieji, ir nepilnamečiai, pridurdama, jog šiuo klausimu pradės konsultacijas.
Teisinės paramos panaikinimas
Vyriausybė nurodė ketinanti panaikinti teisinę pareigą teikti paramą prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams, kuriems gresia skurdas, jei jie turi pakankamai lėšų pragyvenimui arba pažeidžia JK įstatymus.
Šiais metais į JK per Lamanšo sąsiaurį mažais laiveliais atvyko daugiau nei 39 tūkst. žmonių. Skelbiama, kad daugelis jų bėga nuo konfliktų savo gimtojoje šalyje.
Šis skaičius yra didesnis nei pernai, tačiau mažesnis nei 2022 metų rekordas, kai šalį valdė konservatorių vyriausybė.
Kovo mėnesio duomenimis, vyriausybės paramą gauna apie 106 tūkst. pabėgėlių.
Vidaus reikalų sekretorė griežtai neigia žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus, esą JK konfiskuos prieglobsčio prašytojų turto dalį, siekdama finansuoti jų viešnagę. Ji taip pat tvirtino, kad turto turintys asmenys turės prisidėti prie išlaidų.
Pasak Sh. Mahmood, „norėdami išlaikyti dosnumą, leidžiantį teikti prieglobstį, turime atkurti tvarką ir kontrolę“ sistemoje.
Vyriausybė taip pat pareiškė, kad priims teisės aktus, kuriais neteisėtiems migrantams ir užsieniečiams nusikaltėliams bus sunkiau pasinaudoti Europos žmogaus teisių konvencija (EŽTK) siekiant sustabdyti deportaciją.
Vizų klausimas
Vidaus reikalų ministerija taip pat pagrasino nebeišduoti vizų Angolos, Namibijos ir Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) piliečiams. Ji pridūrė, kad išimtys galėtų būti taikomos, jei šios šalys sutiktų priimti atgal savo „nusikaltėlius ar nelegalius migrantus“.
Tokios priemonės galėtų būti taikomis ir kitoms šalims.
Oficialiais duomenimis, prieglobsčio prašymų skaičius JK yra rekordiškai didelis – per metus iki 2025-ųjų birželio pateikta apie 111 tūkst. prašymų.
Tačiau JK valdžios institucijų duomenimis, šis skaičius mažėja.
JK valdančiųjų griežtesnė pozicija migracijos atžvilgiu vertinama kaip bandymas sumažinti palaikymą kraštutinių dešiniųjų partijai „Reform UK“.
Naujausi komentarai