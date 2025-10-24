Ankaros teismas atmetė Turkijos opozicijai iškeltą bylą dėl papirkimo

Bylą, kurioje daugiausia dėmesio buvo skiriama įtariamam balsų pirkimui per Respublikonų liaudies partijos (CHP) pirminius rinkimus 2023-iųjų lapkritį, teisėjas atmetė motyvuodamas tuo, kad ji yra ginčytina.
Ieškiniu buvo siekiama panaikinti CHP balsavimo rezultatus dėl įtariamo balsų klastojimo. Per tą balsavimą buvo nušalintas ilgametis partijos pirmininkas Kemalis Kilicdaroglu (Kemalis Kiličdarohlu) ir išrinktas dabartinis lyderis Ozguras Ozelis (Ozgiuras Ezelis).
Jei ieškinys būtų buvęs patenkintas, galbūt būtų buvęs atstatydintas O. Ozelis.
Teisėjas teigė, kad ieškinio priežastis tapo ginčytina, nes CHP po to surengė naują balsavimą ir perrinko savo vadovybę.
Po sprendimo teismo salėje susirinkę žiūrovai ėmė ploti.
Ieškovų advokatas pripažino, kad sprendimas juos pribloškė, ir pažadėjo teikti apeliaciją.
„Mes nesitikėjome, kad byla bus atmesta, tai buvo staigmena“, – žurnalistams sakė advokatas Onuras Yusufas Uregenas (Onuras Jusufas Iregenas). Jis pažadėjo „tęsti teisinius veiksmus ir pateikti apeliaciją“.
Kritikai šią bylą pasmerkė kaip dar vieną politiškai motyvuotą bandymą pakenkti seniausiai Turkijos politinei partijai, kuri 2024 metais vietos valdžios rinkimuose iškovojo didžiulę pergalę prieš prezidento Recepo Tayyipo Erdogano (Redžepo Tajipo Erdohano) AKP ir pastaruoju metu vis labiau kyla pagal populiarumą.
CHP neigė kaltinimus ir kaltino vyriausybę, kad ši naudojasi teismų sistema „politiniam perversmui“ įvykdyti.
Siekdama apsaugoti savo vadovybę, rugsėjo 21 dieną neeiliniame suvažiavime partija surengė dar vieną balsavimą dėl vadovybės ir perrinko O. Ozelį.
