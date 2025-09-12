Apgauta autoservise: moters apranga lėmė staigiai išaugusią sąskaitą?

Žmogaus apranga dažnai kalba už jį. Tačiau kas nutinka, jei susidaro visiškai priešingas įspūdis nei buvo norėta sukurti?
Būtent su tokia dilema susidūrė 26 metų Bethany, kai rugpjūtį Šarlotėje, Šiaurės Karolinos valstijoje, vežė savo automobilį patikrai ir alyvos keitimui.
„Manau, kad apsirengiau netinkamą aprangą“, – rašė ji šalia vaizdo įrašo ir pridūrė: „staiga mano sąskaita pasiekė 400 dolerių.“
Kitas vaizdo įrašas rodo, kad ji į autoservisą atvyko apsirengusi džinsinį kombinezoną ant baltos berankovės maikutės ir juodus mokasinus. Ji taip pat segėjo spalvingą šaliką ant kaklo, turėjo rankinę ir juodus saulės akinius.
Bethany portalui „PEOPLE“ teigė, kad vos jai atvykus į autoservisą, darbuotojas pažvelgė į jos valytuvus ir pasakė: „Jums reikės naujų valytuvų“.
Nors ji žinojo, kad jai reikėjo naujų valytuvų, nes jų ilgą laiką nekeitė, ji norėjo, kad bent būtų atsiklausta dėl keitimo ir atsakyta, ar tai būtina norint praeiti techninę apžiūrą.
Be to, jai buvo pasakyta pasikeisti oro filtrą ir atlikti radiatoriaus praplovimą. Tai padidino jos sąskaitą iki daugiau nei 400 dolerių, nors ji iš pradžių buvo atvykusi tik patikrai ir alyvos keitimui.
„Manau, kad atrodžiau per daug madingai mechanikui ir tai galėjo priversti mane atrodyti patikliai“, – sako ji, vadindama save „taikiniu“.
„Man nepatinka, kad noras rengtis įdomiai, ar tiesiog šiek tiek geriau nei su džinsais ir marškinėliais, iš esmės paverčia tave taikiniu. Tai galioja visur, ne tik vietiniame autoservise,“ – portalui „PEOPLE“ sakė Bethany.
„Net „Target“ parduotuvėje jaučiu, kad į mane žiūrima, jei esu apsirengusi pusiau mielai. Suprantu, kad rengiantis mergaitiška, puošnia suknele pas mechaniką gali atrodyti patikliai, tačiau nemanau, kad kombinezonas ir kaklo šalikas yra kažkas stulbinančio. Šiandieniniame kasdieniškame/sportiniame pasaulyje tai leidžia išsiskirti“, – pridūrė ji. „Man patinka puoštis, ir aš norėčiau, kad daugiau žmonių džiaugtųsi apranga ir stiliumi“.
Bethany teigė „PEOPLE“, kad jos visiškai nenustebino moterų reakcija jos „TikTok“ komentaruose.
„Tai tam tikras pokštas, kad moterims tenka skambinti savo tėvams ar vyrams, kai jos veža savo automobilius pas mechaniką“, – sakė ji. „Nekenčiu, kad tiek daug moterų galiausiai moka daug daugiau nei tikriausiai turėtų, bet aš nuoširdžiai verčiau mokėčiau daugiau, nei rizikuočiau, kad mano automobilis suges, nes kažko nebuvo padaryta.“
Ji tęsia: „Man labai patiko vienos merginos komentaras, kad ji išmoko pati atlikti pagrindinius automobilio priežiūros darbus. Aš tikrai darysiu tyrimą apie vidutinę paslaugų kainą ir kaip dažnai man reikia jų atlikti savo automobiliui prieš sakydama „taip“.
