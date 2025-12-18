Apie tai praneša „Fox26Houston“.
Moteris, kurios tapatybė kol kas nenustatyta, lankydavosi įvairiose Teksaso valstijos Hiustono miesto klinikose. Ji prisistatydavo paciente, pareikšdavo, kad nori užsirašyti pas gydytojus.
Tada moteris pasiprašydavo į tualetą. Vėliau ji įsibraudavo į gydytojų kabinetus. Iš jų moteris vogdavo pinigines, grynuosius pinigus, kreditines korteles ir net darbuotojams skirtas kalėdines premijas.
„Ji pasiprašė į tualetą, atsidarė ir uždarė duris, o vėliau apsilankė mano kabinete“, – pasakojo nukentėjusi akių klinikos savininkė Victoria Glikman.
Iš jos buvo pavogtas laikrodis ir vokai su premijomis darbuotojams.
Policija įspėjo kitas medicinos įstaigas būti budrioms ir nepalikti neužrakintų tarnybinių patalpų.
Moteris apsimetinėjo paciente ir apvaginėjo gydytojus
Policija ieško moters, kuri apsimetinėdavo paciente ir apvogdavo gydytojus.
Apie tai praneša „Fox26Houston“.
Naujausi komentarai