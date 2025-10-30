 Sukčiai iš vyro Klaipėdoje išviliojo beveik 20 tūkst. eurų

Sukčiai iš vyro Klaipėdoje išviliojo beveik 20 tūkst. eurų

2025-10-30 09:05
BNS inf.

Sukčiai iš vyro Klaipėdoje išviliojo beveik 20 tūkst. eurų, ketvirtadienį pranešė policija.

Sukčiai iš vyro Klaipėdoje išviliojo beveik 20 tūkst. eurų
Sukčiai iš vyro Klaipėdoje išviliojo beveik 20 tūkst. eurų / J. Kalinsko/ BNS nuotr.

Anot jos, pinigai iš 1951 metais gimusio vyro išvilioti lietuvių ir rusų kalbomis bendravusių sukčių, telefonu prisistačiusių policijos ir banko darbuotojais.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
sukčiai
pinigai
išviliojo pinigus
policija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų