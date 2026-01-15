Arabų šalys sako įtikinusios Trumpą nesmogti Iranui

Šios trys Persijos įlankos šalys „vadovavo ilgai, įnirtingai, diplomatinei paskutinės minutės iniciatyvai įtikinti prezidentą D. Trumpą suteikti Iranui šansą parodyti gerus ketinimus“, tvirtino minėtas pareigūnas, kuris kalbėjo su anonimiškumo sąlyga, ir kartu pridūrė, kad dialogas tęsiasi.
Stiprėjus būgštavimams dėl JAV atakos, kuria būtų reaguojama į Irane vykdomą susidorojimą su protestuotojais, trečiadienį iš JAV karinės bazės Katare buvo perkelta dalis personalo, o JAV misijų Saudo Arabijoje ir Kuveite darbuotojai buvo perspėti laikytis atsargumo.
Jungtinės Valstijos ne kartą įspėjo, kad gali įsikišti į kruviną Irano vyriausybės susidorojimą su protestais, o Teheranas savo ruožtu nurodė, jog atsakytų smūgiais į JAV karinius ir laivybos taikinius. Persijos įlankoje yra daug JAV bazių ir išteklių.
Vis dėlto po keleto grasinimų D. Trumpas pakeitė kursą ir pareiškė, kad gavo patikinimų iš „labai svarbių šaltinių kitoje pusėje“, jog Iranas nevykdys demonstrantų egzekucijų.
Persijos įlankos šalių pastangomis siekta „išvengti nekontroliuojamos situacijos regione“, teigė Saudo Arabijos pareigūnas.
„Pasakėme Vašingtonui, kad ataka prieš Iraną atvertų kelią rimtų neigiamų padarinių regione serijai“, – pridūrė jis.
„Tai buvo bemiegė naktis, bandant neutralizuoti daugiau bombų regione (…) vis dar vyksta bendravimas, siekiant sustiprinti įgytą pasitikėjimą ir dabartinę gerą atmosferą“, – pažymėjo pareigūnas.
Kitas Persijos įlankos pareigūnas nurodė, kad „Iranui buvo perduota žinia, jog ataka prieš JAV objektus Persijos įlankoje turėtų padarinių santykiams su regiono šalimis“.
