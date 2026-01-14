 Nutraukti JAV diplomatiniai kontaktai su Iranu

2026-01-14 14:25
Marius Jakštas (ELTA)

Didėjant dvišalei įtampai dėl galimų karinių smūgių nutrūko tiesioginiai diplomatiniai ryšiai tarp JAV ir Irano aukštų pareigūnų, praneša portalas „Al Jazeera“.

Anoniminis aukšto rango pareigūnas naujienų agentūrai „Reuters“ pranešė, kad buvo nutraukti diplomatiniai ryšiai tarp Irano užsienio reikalų ministro Abbaso Araghchi ir JAV specialiojo pasiuntinio Steve'o Witkoffo.

Ši žinia paskelbta JAV prezidentui Donaldui Trumpui vis garsiau grasinant imtis karinių veiksmų, o Iranui griežtinant represijas prieš protestuotojus po dviejų savaičių kruvinų demonstracijų.

Daliai personalo buvo nurodyta iki trečiadienio vakaro palikti Katare įsikūrusią Al Udeido JAV karinę bazę, naujienų agentūrai „Reuters“ pranešė trys diplomatai.

„Tai pozicijos pakeitimas, o ne evakuacijos įsakymas“, – „Reuters“ sakė vienas iš diplomatų.

Teheranas pagrasino imtis atsakomųjų veiksmų prieš JAV karines bazes Artimuosiuose Rytuose, jei būtų užpultas.

