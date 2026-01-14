Macronas įspėja apie beprecedenčių pasekmių bangą

„Jei būtų pažeistas sąjungininkės Europoje suverenitetas, pasekmės būtų beprecedentės“, – sakė Maud Bregeon, cituodama E. Macrono žodžius kabineto posėdyje.
„Prancūzija atidžiai stebi situaciją ir veiks visiškai solidariai su Danija ir jos suverenumu“, – pridūrė ji.
Grenlandijos ministras pirmininkas Jensas-Frederikas Nielsenas trečiadienį pareiškė, kad dabar ne metas kalbėti apie būsimą Grenlandijos nepriklausomybę ir kelti pavojų jos apsisprendimo teisei.
„Nemanau, kad dabar tinkamas metas apie tai kalbėti. Mes neturėtume rizikuoti savo apsisprendimo teise, kai kita šalis kalba apie mūsų perėmimą“, – duodamas interviu Grenlandijos žiniasklaidai tvirtino J. F. Nielsenas.
Tokie jo komentarai buvo paskelbti likus vos kelioms valandoms iki svarbaus Baltuosiuose rūmuose vyksiančio susitikimo dėl Grenlandijos, kuriame dalyvaus Danijos, Grenlandijos ir JAV pareigūnai.
„Tai dar nereiškia, kad mes ateityje nenorėsime kažko kito. Tačiau čia ir dabar mes esame (Danijos) Karalystės dalis ir palaikome Karalystę. Tai ypač svarbu šioje rimtoje situacijoje“, – pridūrė J. F. Nielsenas.
Kaip rašė ELTA, JAV prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą grasino užtikrinti, kad salos kontrolė patektų į JAV rankas, argumentuodamas, jog ši autonominė Danijos teritorija yra labai svarbi nacionaliniam saugumui, o savaitgalį pareiškė, kad ją „vienaip ar kitaip“ vis tiek gaus.
Praėjusią savaitę Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė išplatino bendrą pareiškimą su Danija, siekdamos pademonstruoti paramą Kopenhagai ir Grenlandijai D. Trumpo grasinimų akivaizdoje.
