Grenlandijos vyriausybė sako jokiomis aplinkybėmis negalinti priimti JAV noro perimti salą

Prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) savaitgalį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos vienaip ar kitaip pasiims Grenlandiją, ir įspėjo, kad Rusija ir Kinija „perims kontrolę“, jei Vašingtonas nesiims veiksmų.
D. Trumpas ne kartą yra grasinęs perimti naudingųjų iškasenų turtingos, savivaldžios Danijos užjūrio administracinės teritorijos kontrolę, aiškindamas, kad sala dėl suintensyvėjusios Rusijos ir Kinijos karinės veiklos Arkties regione yra itin svarbi JAV nacionaliniam saugumui.
„Jungtinės Valstijos dar kartą pakartojo savo norą perimti Grenlandiją. Tai yra kažkas, ko Grenlandijos valdančioji koalicija negali priimti jokiomis aplinkybėmis“, – pareiškė autonominės Danijos teritorijos vyriausybė.
„Jei mes nepasiimsime Grenlandijos, tai padarys Rusija arba Kinija, o aš neleisiu tam nutikti“, – sekmadienį įspėjo D. Trumpas, nors nė viena jo paminėta šalis nepretenduoja į šią didžiulę salą.
JAV lyderis pareiškė, kad būtų pasirengęs sudaryti sandorį su sala, „tačiau vienaip ar kitaip mes turėsime Grenlandiją“.
Praėjusią savaitę Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė kartu su Danija paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame išreiškė paramą Kopenhagai ir Grenlandijai priešpriešoje su D. Trumpu.
„Remdamasi labai teigiamu šešių NATO valstybių narių pareiškimu dėl Grenlandijos, Grenlandijos vyriausybė sustiprins pastangas užtikrinti, kad Grenlandijos gynyba būtų vykdoma NATO ribose“, – teigiama vyriausybės pirmadienio pareiškime.
„Grenlandija visada bus Vakarų gynybos aljanso dalis“, – pridūrė vyriausybė.
Danija ir kitos sąjungininkės Europoje neslepia sukrėtimo dėl D. Trumpo grasinimų salai, kuri atlieka strateginį vaidmenį tarp Šiaurės Amerikos ir Arkties ir kurioje Jungtinės Valstijos nuo Antrojo pasaulinio karo laikų turi karinę bazę.
Grenlandija nuo XIX amžiaus iki 1953 metų buvo Danijos kolonija, o 1979-aisiais įgijo plačią autonomiją ir svarsto apie galimybę dar labiau susilpninti savo ryšius su Danija.
Didžioji dauguma salos gyventojų ir politinių partijų teigė nenorintys būti kontroliuojami JAV ir pabrėžė, kad patys grenlandai turi nuspręsti savo ateitį – šiam požiūriui D. Trumpas nuolat meta iššūkį.
