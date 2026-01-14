Senate pristatytas įstatymo projektas, draudžiantis Trumpui aneksuoti NATO teritoriją

Šis pasiūlymas, kurį antradienį pateikė respublikonė senatorė Lisa Murkowski ir demokratė Jeanne Shaheen, buvo pateiktas tuo metu, kai D. Trumpas reiškia vis didesnį susidomėjimą Grenlandija, kuri yra Danijos teritorija.
Senatorės įspėjo, kad bet koks bandymas užimti Grenlandiją pažeistų NATO sutartį, nusilpnintų aljanso sanglaudą ir pakenktų pastangoms kovoti su Rusijos ir Kinijos keliamomis grėsmėmis.
„NATO tebėra sėkmingiausias gynybos aljansas istorijoje, o jo patikimumas grindžiamas bendru supratimu, kad jo valstybės narės gerbs ir gins viena kitos suverenumą“, – teigė senatorės.
Kol kas neaišku, ar egzistuoja kokių nors realių galimybių, kad šis įstatymo projektas bus priimtas Senate, o po to ir Atstovų rūmuose.
Šiuo įstatymu administracijai būtų neleidžiama naudoti gynybos ar valstybės departamentų lėšas veiksmams prieš NATO teritoriją. Panaši dvipartinė priemonė buvo pateikta ir Atstovų rūmuose, kur ją parėmė daugiau nei 20 įstatymų leidėjų, tačiau tikimybė, kad ji bus priimta, yra neaiški.
Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen ir Grenlandijos ministras pirmininkas Jensas Frederikas Nielsenas ne kartą pabrėžė, kad Grenlandija nėra parduodama ir negali būti aneksuota.
D. Trumpo administracija ne kartą pareiškė, kad, jos nuomone, Grenlandija turėtų būti perduota JAV kontrolei, tokius teiginius grįsdama saugumo interesais, salos mineraliniais ištekliais ir menama Kinijos bei Rusijos grėsme regione.
