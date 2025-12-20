Argentinos lyderis giria Donaldą Trumpą už daromą spaudimą siekiant išlaisvinti Venesuelos žmones

Kalbėdamas MERCOSUR aukščiausiojo lygio susitikime, J. Milei pareiškė: „Argentina palankiai vertina Jungtinių Valstijų ir Donaldo Trumpo daromą spaudimą siekiant išlaisvinti Venesuelos žmones. Laikas droviai elgtis šiuo klausimu baigėsi.“
D. Trumpas interviu televizijai „NBC News“ anksčiau šią savaitę sakė negalįs atmesti karo su Venesuela galimybės.
JAV kariuomenė pastaraisiais mėnesiais sustiprino savo buvimą Karibų jūros regione ir sudavė daugybę smūgių įtariamiems narkotikų kontrabandininkų laivams regione ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, teigdama, kad kovoja su narkotikų kontrabanda.
Tačiau N. Maduro teigia, kad ši kampanija yra dalis platesnių pastangų pakeisti režimą Karakase.
Per minėtus JAV smūgius įtariamiems narkotikų kontrabandininkų laivams žuvo mažiausiai 104 žmonės, nors D. Trumpo administracija dar nepateikė jokių konkrečių įrodymų, kad laivais, kuriems buvo smogta, buvo iš tikrųjų gabenami narkotikai.
Vašingtonas kaltina N. Maduro vadovaujant numanomam „Saulių karteliui“ („Cartel de los Soles“), kurį praėjusį mėnesį paskelbė „narkoteroristine“ organizacija ir pasiūlė 50 mln. dolerių atlygį už informaciją, padėsiančią jį sugauti. Venesuelos prezidentas šiuos kaltinimus neigia.
D. Trumpas taip pat paskelbė „sankcionuotų naftos laivų“, plaukiančių į Venesuelą ir iš jos, blokadą.
Tuo metu Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva (Luisas Inasiju Lula da Silva) anksčiau šeštadienį įspėjo, kad JAV kariniai veiksmai Venesueloje sukeltų „humanitarinę katastrofą“.
„Ginkluotas įsikišimas Venesueloje būtų humanitarinė katastrofa visam pusrutuliui ir pavojingas precedentas visam pasauliui“, – pabrėžė Brazilijos lyderis.
Naujausi komentarai