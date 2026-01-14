BBC siekia nutraukti Trumpo ieškinį dėl šmeižto

D. Trumpas ieškinį pateikė gruodžio mėnesį, dėl to, kaip BBC sumontavo jo 2021 metų sausio 6 dieną sakytą kalbą. Floridos teisme pateiktame ieškinyje reikalaujama 5 mlrd. dolerių žalos atlyginimo už šmeižtą ir 5 mlrd. dolerių už nesąžiningą prekybos praktiką.
Kalba buvo pasakyta prieš tai, kai dalis D. Trumpo šalininkų įsiveržė į JAV Kapitolijų, Kongresui rengiantis patvirtinti Joe Bideno pergalę 2020 metų prezidento rinkimuose, kurie, kaip melagingai teigė D. Trumpas, buvo iš jo „pavogti“.
Likus kelioms dienoms iki 2024 metų JAV prezidento rinkimų BBC parodė dokumentinį filmą pavadinimu „Trumpas: antra galimybė?“ (Trump: A Second Chance?). Jame buvo sujungtos trys citatos iš dviejų 2021-ųjų kalbos dalių, pasakytų beveik valandos skirtumu. Tai atrodė kaip viena citata, kurioje D. Trumpas ragina rėmėjus žygiuoti kartu su juo ir „velniškai kovoti“. Tarp iškirptų dalių buvo ir ta, kurioje D. Trumpas sakė norintis, kad jo rėmėjai protestuotų taikiai.
Transliuotojas atsiprašė D. Trumpo dėl tos kalbos montažo. Tačiau valstybės lėšomis finansuojama BBC atmetė kaltinimus šmeižtu. Šis skandalas išprovokavo BBC aukščiausiojo vadovo ir naujienų skyriaus vadovės atsistatydinimus.
Pirmadienį Floridos Pietų apygardos teismui pateiktuose dokumentuose rašoma, kad BBC pateiks prašymą nutraukti bylą motyvuodamas tuo, kad teismas neturi jurisdikcijos, kad teismo vieta yra netinkama ir kad D. Trumpas „nesugebėjo pagrįsti ieškinio reikalavimų“.
Transliuotojo advokatai teigs, kad BBC nekūrė, neprodiusavo ir netransliavo minimo dokumentinio filmo Floridoje ir kad D. Trumpo teiginys, jog filmas buvo prieinamas JAV per srautinio perdavimo paslaugą „BritBox“, yra neteisingas.
Taip pat bus teigiama, jog D. Trumpas nesugebėjo įtikinamai įrodyti, kad BBC veikė piktavališkai rodydama šį dokumentinį filmą.
BBC prašo teismo pradėti ikiteisminį procesą, kurio metu šalys renka informaciją, kol bus priimtas sprendimas dėl prašymo nutraukti bylą. Šio proceso metu BBC galėtų būti įpareigota pateikti daugybę el. laiškų ir kitų dokumentų, susijusių su D. Trumpo veiklos nušvietimu.
Jei byla bus tęsiama, siūloma teismo proceso pradžios data yra 2027 metai.
„Kaip jau aiškiai nurodėme anksčiau, mes ginsimės šioje byloje, – sakoma antradienį išplatintame BBC pareiškime. – Neketiname daugiau komentuoti vykstančių teisinių procesų.“
