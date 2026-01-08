Kolumbijos prezidentui grasinęs Donaldas Trumpas pakvietė jį į Baltuosius rūmus

D. Trumpas sausio 3-ąją perspėjo G. Petro „saugoti savo užpakalį“ po to, kai JAV pajėgos per operaciją nuvertė lyderį Nicolas Maduro (Nikolą Madurą) kaimyninėje Venesueloje.
Po trečiadienį įvykusio pirmojo prezidentų pokalbio telefonu nuo tada, kai sausį D. Trumpas pradėjo antrą kadenciją, 79-erių respublikonas pareiškė, kad artimiausiu metu planuoja susitikti su G. Petro.
G. Petro „paskambino paaiškinti situacijos dėl narkotikų ir kitų nesutarimų, kurių turėjome“, savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
„Įvertinau jo skambutį ir toną bei laukiu susitikimo su juo artimiausiu metu“ Baltuosiuose rūmuose, pridūrė jis.
JAV pajėgos atakavo Karakasą šeštadienio paryčiais, bombarduodamos karinius taikinius per netikėtą reidą, kurio tikslas buvo nušalinti N. Maduro nuo valdžios ir įtvirtinti Vašingtono kontrolę naftos turtingoje Pietų Amerikos šalyje.
Sekmadienį prezidentiniame lėktuve „Air Force One“ kalbėdamasis su žurnalistais, D. Trumpas panašiais kariniais veiksmais grasino ir Venesuelos kaimynei Kolumbijai.
D. Trumpas apkaltino Kolumbijos lyderį – nepateikdamas jokių įrodymų – dalyvavimu narkotikų prekyboje ir jam bei jo šeimai pritaikė finansines sankcijas.
Paklaustas dėl galimybės Kolumbijoje surengti karinę intervenciją, panašią į vykdytą Venesueloje, D. Trumpas atsakė: „Man tai skamba gerai.“
G. Petro pirmadienį pareiškė, kad, susidūręs su tokiais grasinimais, yra pasirengęs imtis ginklų.
Kolumbijos užsienio reikalų viceministras Mauricio Jaramillo (Maurisijas Charamiljas) trečiadienį interviu naujienų agentūrai AFP teigė, kad JAV išpuolis Venesueloje gali virsti katastrofa visai Lotynų Amerikai.
Atsakydamas į D. Trumpo grasinimą G. Petro trečiadienį paragino rengti demonstracijas visoje Kolumbijoje.
Rėmėjų mitinge G. Petro sakė planuojantis dalyvauti susitikime Baltuosiuose rūmuose, kurio data kol kas nenurodoma.
Jis teigė planavęs pasakyti „gana griežtą“ kalbą, tačiau po valandą trukusio pokalbio su D. Trumpu sušvelnino toną.
Jis sakė paprašęs D. Trumpo, kad abi šalys „atkurtų tiesioginį ryšį tarp savo užsienio reikalų ministerijų ir prezidentų“.
Kolumbiją ir JAV sieja ilgametis karinis ir ekonominis bendradarbiavimas.
