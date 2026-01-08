Trumpas po grasinimų pakvietė Kolumbijos prezidentą į Baltuosius rūmus

Sausio 3 d. D. Trumpas perspėjo G. Petro verčiau pasisaugoti, kai JAV pajėgos kaimynėje Venesueloje nuvertė lyderį Nicolą Maduro. Trečiadienį, po pirmojo nuo D. Trumpo sugrįžimo į valdžią lyderių pokalbio telefonu, 79 metų respublikonas pareiškė, kad artimiausiu metu planuoja susitikti su G. Petro.
G. Petro paskambino JAV prezidentui, kad paaiškintų padėtį dėl narkotikų ir aptartų kitus nesutarimus, savo „Truth Social“ platformoje parašė D. Trumpas.
„Vertinu jo skambutį ir toną bei tikiuosi su juo susitikti artimiausiu metu“ Baltuosiuose rūmuose, pridūrė jis.
JAV pajėgos šeštadienio rytą bombardavo Karakasą ir per žaibišką reidą nušalino N. Maduro nuo valdžios ir įtvirtinti Vašingtono kontrolę šioje naftos turtingoje Pietų Amerikos šalyje. Sekmadienį D. Trumpas pagrasino kariniais veiksmais ir Venesuelos kaimynei Kolumbijai. Jis kaltina Kolumbijos lyderį dalyvavimu narkotikų kontrabandoje ir jam bei jo šeimai skyrė finansines sankcijas.
Paklaustas, ar Kolumbijoje, panašiai kaip Venesueloje, gali būti surengta karinė intervencija, D. Trumpas atsakė: „Man tai skamba gerai“. G. Petro pirmadienį sakė, kad iškilus tokiai grėsmei yra pasirengęs „imtis ginklų“.
Kolumbijos užsienio reikalų viceministras Mauricio Jaramillo trečiadienį interviu naujienų agentūrai AFP sakė, kad JAV smūgis Venesuelai gali virsti katastrofa visai Lotynų Amerikai.
G. Petro trečiadienį paragino rengti demonstracijas visoje Kolumbijoje, nepaisydamas D. Trumpo grasinimo. Per rėmėjų mitingą G. Petro sakė, kad planuoja dalyvauti susitikime Baltuosiuose rūmuose ir pasakyti „gana griežtą“ kalbą, tačiau po valandos trukmės pokalbio su D. Trumpu sušvelnino toną. Jis teigė prašęs D. Trumpo, kad abi šalys „atkurtų tiesioginį užsienio reikalų ministerijų ir prezidentų bendravimą“. Kolumbija ir JAV turi karinio ir ekonominio bendradarbiavimo istoriją.
Naujausi komentarai