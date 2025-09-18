Atskleisti neįprasti įtariamojo Charlie Kirko žudiko pomėgiai

22 metų įtariamojo draugai „Daily Mail“ pasakojo, kad T. Robinsonas buvo „furry“ (liet. „kailiniai gyvūnai“) subkultūros dalis.
Pranešama, kad T. Robinsonas naudojo slapyvardį „craftin247“ keliose vaizdo žaidimų platformose.
Vienos tokios platformos „Steam“ paskyra rodo, kad „craftin247“ vardu jis atsisiuntė ir žaidė pasimatymų simuliatorių pavadinimu „Furry Shades of Gay“, kuris apibūdinamas kaip „meilės ir karšto gėjų sekso“ žaidimas.
Be to, „FurAffinity“ svetainėje, kurioje talpinami seksualizuoti animacinių gyvūnų personažų atvaizdai, taip pat nurodytas paskyros pavadinimas, sutampantis su „craftin247“.
Svetainėje jis neseniai žiūrėjo turinį, kurį sukūrė vartotojas „RedRusker“, kuris anksčiau prisipažino, kad jo meno kūriniuose vaizduojami nepilnamečiai personažai.
Jis teigė jaučiąsis kaltas dėl tokių vaizdų ir pridūrė, kad daugiau jų nebepieš. Vis dėlto menininkas ir toliau dalijasi jaunai atrodančiais personažais, rašo „Daily Mail“.
Primename, kad T. Robinsonas kaltinamas paleidęs vieną kulką nuo stogo, kuri pataikė Ch. Kirkui į kaklą tūkstančių žmonių akivaizdoje Jutos slėnio universitete.
Žmogžudystės dieną T. Robinsonas kambario draugui, su kuriuo palaikė romantiškus santykius, nusiuntė žinutę, kad po jo klaviatūra yra laiškelis. Kambario draugas, kuris vadinamas vyru, keičiančiu lytį, pažiūrėjo po klaviatūra ir rado raštelį, kuriame buvo parašyta: „Turiu galimybę pašalinti Ch. Kirką, aš ja pasinaudosiu.“
Didžiulės apimties įtariamojo medžioklė baigėsi po 33 valandų, kai T. Robinsono tėvai, pamatę ieškomo vyro nuotraukas, įtikino jį prisistatyti policijai.
Prokurorai pareiškė siekiantys mirties bausmės už nusikaltimą, sukrėtusį Jungtines Valstijas.
