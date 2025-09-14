Gubernatorius: įtariamasis Charlie Kirko nužudymu gyveno su transseksualiu partneriu

CNN laidoje „State of the Union“ paprašytas pakomentuoti gandus, kad įtariamasis Tyleris Robinsonas gyveno su transseksualiu partneriu, Jutos gubernatorius tai patvirtino.
„Su kambarioku buvo romantiški santykiai, tai vyras bekeičiantis lytį į moters. Šis partneris neįtikėtinai bendradarbiaujantis – neturėjo jokio supratimo apie tai, kas įvyks ir šiuo metu padeda tyrėjams“, – sakė S. Coxas.
Gubernatorius pabrėžė, kad dar neaišku, ar partnerio lyties keitimas galėjo motyvuoti T. Robinsoną nušauti Ch. Kirką, artimą JAV prezidento Donaldo Trumpo rėmėją.
„Šiuo metu nesu dėl šito įsitikinęs. Bandome visą tai išsiaiškinti“, – pareiškė S. Coxas.
Kai kurios JAV žiniasklaidos priemonės šeštadienį pranešė apie T. Robinsono santykius su transseksualiu asmeniu, sukeldamos kraštutinės dešinės aktyvistų pyktį.
Laura Loomer, konservatyvi tinklalaidžių vedėja susijusi su D. Trumpu, šeštadienį skelbė apie sąmokslo teorijas ir kėlė klausimą, ar „transseksualų teroristų grupė“ galėjo įtakoti T. Robinsoną.
„Atėjo laikas transseksualų judėjimą paskelbti teroristiniu judėjimu“, – ji rašė socialiniuose tinkluose.
Turtingiausias pasaulio žmogus Elonas Muskas socialinėje platformoje „X“ taip pat pritarė vienam komentatoriui, kuris iškėlė idėją uždrausti hormonų terapiją keičiant lytį.
Ch. Kirkas, kuris trečiadienį buvo nušautas Jutos slėnio universitete, itin kritiškai pasisakė apie judėjimą palaikantį transseksualių asmenų teises.
Gubernatorius S. Coxas šeštadienį leidiniui „The Wall Street Journal“ sakė, kad tyrėjams akivaizdu, jog T. Robinsonas buvo „itin indoktrinuotas leftistų ideologijos“.
Kitą dieną jis nuo tokių žodžių susilaikė, bet teigė, kad tyrėjams tokią informaciją perdavė įtariamajam artimi žmonės, šeimos nariai ir draugai.
Paprašytas pakomentuoti, ką būtent T. Robinsonas artimiesiems kalbėjo apie Ch. Kirką, gubernatorius teatsakė, kad „jis nebuvo jo gerbėjas“.
