Augant paklausai, Europoje kyla gamtinių dujų kainos

Oro temperatūra Prancūzijoje ir Vokietijoje nuo spalio vidurio turėtų būti maždaug 2 laipsniais Celsijaus žemesnė už vidutinę.
Be to, Rusija surengė didžiausias nuo karo pradžios atakas prieš Ukrainos dujų tinklą ir dėl to ateinančią žiemą gali padidėti Europos dujų eksportas į Ukrainą.
Vis dėlto Europa prieš šildymo sezoną didžiąja dalimi pasipildė savo dujų atsargas: Europos Sąjungoje (ES) saugyklos užpildytos vidutiniškai 82,8 proc., vien Italijoje – 93 proc., Prancūzijoje – 92 proc., o Vokietijoje – 76,3 procento.
