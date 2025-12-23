 Aukso ir sidabro kaina viršija rekordus

2025-12-23 10:24
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Aukso kaina vėl pasiekė rekordą ir priartėjo prie 4,5 tūkst. dolerių ribos. Naktį į antradienį uncija (apie 31,1 gramo) aukso kainavo  4 497,74 dolerio.

Aukso ir sidabro kaina viršija rekordus / Pixabay nuotr.

Aukso kainą augino aštrėjanti geopolitinė įtampa ir palūkanų mažinimo JAV perspektyvos.

Nuo 2024 m. pabaigos auksas jau pabrango kiek daugiau nei 70 proc.

Sidabro kaina už unciją tuo tarpu šiemet išaugo 140 proc. Naktį į antradienį jo kaina taip pat buvo rekordinė ir siekė 69,992 dolerio – iki 70 dolerių ribos buvo visiškai nedaug.

Abu taurieji metalai šiais metais buvo ypač paklausūs, nes didelio nesaugumo laikais kai kurie investuotojai laiko juo vadinamuoju „saugiu uostu“. Sidabras, be to, yra svarbi žaliava, pavyzdžiui, elektromobilumui, saulės energijos pramonei bei technologijų sektoriui apskritai, kuris skatina dirbtinio intelekto plėtrą.

