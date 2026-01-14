 Aukso kaina pasiekė naują rekordą

2026-01-14 10:18
BNS inf.

Aukso kaina, kurios kilimą skatina didėjantys lūkesčiai dėl JAV palūkanų normų mažinimo ir auganti saugesnio turto paklausa, trečiadienį perkopė 4 630 JAV dolerių už unciją kartelę, pasiekusi naują rekordą.

Aukso kaina pasiekė naują rekordą / Pixabay nuotr.

Gruodžio mėnesio duomenys parodė, kad JAV bazinės infliacijos augimas sulėtėjo, o tai sustiprino nuomonę, kad kainų spaudimas palaipsniui mažėja, rašo portalas „Trading Economics“.

Pasak analitikų, iš palūkanų normų ateities sandorių kainų pokyčių galima spėti, kad rinkose įsivyravo lūkesčiai, jog Federalinio rezervo sistema (FRS) šiemet du ar tris kartus sumažins bazinę palūkanų normą, nors iš JAV pinigų politikos formuotojų oficialių prognozių medianos kol kas matyti, kad ji bus apkarpyta tik vieną kartą.

Tuo metu saugesnio turto paklausa padidėjo vėl atgijus nuogąstavimams dėl FRS nepriklausomumo, kuriuos pakurstė žinia apie tai, kad JAV prokurorai pradėjo baudžiamąjį tyrimą, susijusį su centrinio banko vadovo Jerome'o Powello pernykščiu liudijimu Senate dėl didelio FRS biurų pastatų renovacijos projekto.

Geopolitinė rizika taip pat tebėra padidėjusi, o rinkos atidžiai stebi galimą JAV įsitraukimą į politinius neramumus Irane po pakartotinių įspėjimų apie galimus karinius veiksmus.

