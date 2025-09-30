Aukso kaina pasiekė naują rekordą

Portalo „Trading Economics“ skelbiamais duomenimis, aukso kainos prieaugis šį mėnesį gali būti didžiausias per 14 metų.
Baltuosiuose rūmuose pirmadienį vykusiame JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) susitikime su aukšto rango demokratų ir respublikonų Kongreso lyderiais nepavyko pasiekti proveržio biudžeto klausimais.
Jei Kongresas iki antradienio vidurnakčio nepriims federalinių operacijų finansavimo įstatymo, vyriausybė iš dalies sustabdys veiklą, o Vašingtonas įžengs į naują politinės krizės etapą.
Vyriausybės uždarymas sustabdytų nebūtinas operacijas, šimtai tūkstančių valstybės tarnautojų laikinai liktų be atlyginimo, o daugumos socialinių išmokų mokėjimas būtų sutrikdytas.
Per pastarąjį mėnesį auksas pabrango daugiau nei 11 proc., o per pastaruosius metus – daugiau nei 45 procentais.
