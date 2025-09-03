 Aukso kaina vėl pasiekė rekordą

2025-09-03 11:35
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Aukso kaina toliau skina rekordus. Trečiadienį ji  pakilo iki beveik 3 547 dolerių už Trojos unciją (apie 31,1 gramo). 

Aukso kaina vėl pasiekė rekordą / Pixabay nuotr.

Prieš tai aukso kaina iki rekordinės buvo šoktelėjusi antradienį.

Auksas šiais metais yra viena paklausiausių investicijų. Nuo 2024 m. pabaigos jo kaina išaugo maždaug trečdaliu. Palyginimui: bitkoinas per tą patį laikotarpį pabrango tik beveik 8 proc.,  o DAX indeksas – maždaug penktadaliu.

Ekspertai aukso kainos kilimą pastaruoju metu pirmiausiai siejo su lūkesčiais, kad JAV bus sumažintos pagrindinės palūkanų normos. Be to, daugelis investuotojų auksą laiko palyginti saugiu prieglobsčiu politiniu požiūriu nestabiliais laikais.

