Australija skelbia naujas sankcijas Rusijai

Naujienų agentūros „Ukrinform“ duomenimis, apie tai pranešė Australijos vyriausybės Užsienio reikalų departamentas.
Departamentas mano, kad šis sprendimas sumažins Rusijos naftos rinkos vertę ir atims iš Rusijos karo ekonomikos dalį pajamų.
Šių veiksmų Australija ėmėsi kartu su Europos Sąjunga, Jungtine Karalyste, Kanada, Naująja Zelandija ir Japonija. Šalis taip pat laikosi visiško draudimo importuoti naftą ir naftos produktus iš Rusijos.
Be to, Australija ims taikyti tikslines sankcijas dar 95 Rusijos šešėlinio laivyno laivams. Taigi, nuo 2025 m. birželio Australijos vyriausybė jau bus pritaikiusi sankcijas daugiau nei 150 laivų.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha padėkojo Australijos vyriausybei ir savo kolegei Penny Wong už ryžtingą paramą Ukrainai ir už tai, kad jų šalis laikosi tarptautinės teisės normų.
„Mažindama Rusijos naftos kainos viršutinę ribą ir taikydama tikslines sankcijas 95 šešėlinio laivyno laivams, Australija padeda apriboti Rusijos galimybes finansuoti savo karą ir pakenkti taikai pasaulyje“, – pažymėjo vyriausiasis Ukrainos diplomatas.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Europos Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su JAV ir Didžiojo septyneto šalimis, vis dar rengia naują, 19-ąjį sankcijų Rusijai paketą.