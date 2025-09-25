„Axios“: Zelenskis pasirengęs palikti prezidento postą karui pasibaigus

Interviu portalo laidai „The Axios Show“ Ukrainos prezidentas davė Niujorke, prieš išvykdamas iš Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos ir grįždamas į Kyjivą.
Paklaustas, ar laikys savo darbą baigtu, kai karas bus pasibaigęs, V. Zelenskis atsakė, kad būtų „pasirengęs“ palikti prezidento postą. Ukrainos prezidentas, jo paties teigimu, taip pat įsipareigotų surengti rinkimus, jei būtų susitarta dėl kelių mėnesių paliaubų.
V. Zelenskis pažymėjo, kad saugumo problemos paliaubų metu apsunkintų rinkimų organizavimą, bet vis dėl to sakė tikįs, kad tai padaryti įmanoma.
Prezidento rinkimus V. Zelenskis triuškinama persvara laimėjo 2019 m. Jei Rusija nebūtų pradėjusi karo, jo penkerių metų kadencija būtų pasibaigusi 2024 m. gegužę.
Portalas „Axios“ primena, kad Ukrainos konstitucija draudžia rinkimus esant karo padėčiai. Net jei šis draudimas būtų panaikintas, saugumo padėtis itin apsunkintų rinkimų organizavimą. Apie 20 proc. Ukrainos teritorijos yra okupuota Rusijos, o milijonai ukrainiečių yra perkeltieji. Jei Kremlius norėtų sutrukdyti rengti rinkimus, rusų raketos galėtų pasiekti bet kurią šalies vietą.