Zelenskis: jei bus garantuotas saugumas, esu pasirengęs rinkimams per 60–90 dienų

2025-12-10 07:21
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad, nepaisant karo su Rusija, yra pasirengęs rinkimams per 60–90 dienų, jei JAV ir Europa garantuos saugumą.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Asmeniškai turiu norą ir esu tam pasirengęs“, – sakė jis žurnalistams. Be saugumo klausimo esą būtina pakeisti ir rinkimų įstatymą Todėl V. Zelenskis prašo savo frakcijos parlamentarų parengti atitinkamas įstatymo pataisas.

Ukrainos karo padėties įstatymas draudžia rengti prezidento, parlamento ir vietos valdžios rinkimus. Įstatymas gali būti pakeistas, tačiau Konstitucija numato parlamento rinkimus tik atšaukus karo padėtį. Konstitucijos pataisos esant karo padėčiai yra draudžiamos.

Nuo Rusijos invazijos 2022 m. Ukrainoje rinkimų nebuvo. Įprasta prezidento kadencija baigėsi 2024 m. gegužę, o parlamento – 2024 m. rugpjūtį. Vietos valdžios rinkimai turėjo vykti 2025 m. spalio gale.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas prieš tai viename interviu paragino Ukrainą suengti naujus rinkimus. V. Zelenskis esą „naudojasi karu, jog išvengtų rinkimų“.

Šiame straipsnyje:
Volodymyras Zelenskis
rinkimai
saugumas
prezidentas
karas Ukrainoje

