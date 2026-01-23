Zelenskis paskelbė pasiekęs susitarimą su Trumpu dėl raketų „Patriot“ pristatymo Ukrainai

Prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pasakė kalbėdamas su jaunimu antrajame Nacionaliniame talentingų jaunų žmonių forume, kai jo paklausė apie vizito Davose rezultatus, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.
„Aš kalbėjau su prezidentu Trumpu ir gavau – nesakysiu, kiek – raketų „PAC-3“, skirtų sistemai „Patriot“, – sakė V. Zelenskis.
Prezidentas pridūrė, kad jo vizitas Davose buvo skirtas ne tik globaliems klausimams aptarti, bet ir turėjo konkrečių praktinių tikslų.
„Mes kalbėjome apie globalius klausimus, bet taip pat išsprendėme problemą, kuri aiškiai atspindi, kodėl aš ten vykau“, – sakė V. Zelenskis.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos namams Pasaulio ekonomikos forume vykdant savo veiklą buvo pasirašytos trys sutartys, skirtos įvairių Ukrainos ekonomikos sektorių, įskaitant energetiką, atstatymui ir rekonstrukcijai.