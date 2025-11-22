Baltarusija pagal Lukašenkos ir Trumpo susitarimą suteikė malonę 31 ukrainiečiui

„Prezidentas suteikė malonę 31 Ukrainos piliečiui, įvykdžiusiam kriminalinius nusikaltimus mūsų šalies teritorijoje“, – televizijai sakė A. Lukašenkos atstovė Natalija Eismont.
„Šiuo metu, kaip tik šią akimirką, jie perduodami Ukrainai“, – pridūrė ji.
D. Trumpas spaudė Baltarusiją paleisti politinius kalinius. Mainais Vašingtonas iš dalies panaikino sankcijas Baltarusijos nacionaliniam vežėjui „Belavia“, leisdamas jam pirkti atsargines dalis savo lėktuvams, įskaitant „Boeing“.
Malonė, kurios prašė Ukraina, yra D. Trumpo ir A. Lukašenkos pasiektų susitarimų rezultatas, sakė N. Eismont ir pridūrė, kad šiuo žingsniu siekta „sukurti sąlygas ginkluoto konflikto kaimyninėje valstybėje (Ukrainoje) išsprendimui“.
Ukraina patvirtino paleidimą ir sakė, kad jai pavyko susigrąžinti 31 Baltarusijoje laikytą pilietį.
Šiems civiliams kaliniams buvo skirtos įvairios trukmės, nuo dvejų iki 11 metų, laisvės atėmimo bausmės; kai kurie jų serga rimtomis ligomis, įskaitant vėžį, nurodė Ukrainos elgesio su karo belaisviais koordinavimo štabas.
Asmenys, kurie oponuoja vyriausybei ar ją kritikuoja, Baltarusijoje paprastai apkaltinami ekstremizmu ir gauna ilgas įkalinimo bausmes.
Paleistų ukrainiečių pavardės neskelbiamos, taip pat neaišku, kokie kaltinimai jiems buvo pateikti.
Anksčiau Baltarusijos prezidentas, valdantis nuo 1994 metų, paleido dešimtis politinių kalinių, bet teisių gynimo grupės sako, kad šalies kalėjimuose dar laikoma daugiau kaip tūkstantis tokių žmonių.
